15 Temmuz şehitlerinin babasından Erdoğan'ı ağlatan şiir | VİDEO

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'da Gölbaşı'ndaki bombalı saldırıda şehit düşen ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç'un, şehit evlatları için yazdığı şiiri okurken gözyaşlarına hakim olamadı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, "15 Temmuz Şehitleri Anma Programı" düzenlendi.
Anma etkinliğinde,15 Temmuz gecesine ilişkin görseller ile o gece şehit olanların fotoğraflarının yer aldığı video izletildi. Bu sırada salonda bulunan başta Cumhurbaşkanı Erdoğanve eşi Emine Erdoğan olmak üzere şehit yakınları ve gaziler duygu dolu anlar yaşadı.
Şehit yakınları ve gazilerin tekbirlerleri eşliğinde "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Ya Allah Bismillah Allahuekber" sloganları atıldı.
Gazeteci Oğuz Haksever'in açılış konuşmasıyla devam eden programda, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki bombalı saldırıda şehit düşen ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç ile İstanbul Boğaziçi Köprüsü'ndeki grupta bulunan ve olaylar sırasında ayağından yaralanan gazi Safiye Bayat da 15 Temmuz gecesi neler yaşadıklarını anlattı.
Ali Oruç, konuşmasına "Ben, 15 Temmuz 2016 tarihinde kahpe bir hain tarafınca, Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit edilen polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç ikiz kardeşlerin babası Ali Oruç'um." diyerek başladı.
"Evlatlarım Ahmet sağ gözüm, Mehmet'im ise sol gözümdü. Mevlam onların şehit olmaları nedeniyle bana sabır vermektedir, mekanları cennet olsun." diyen şehit babası Ali Oruç, "Her ne kadar acı bir olay olsa da Mevlam bana ve aileme bu şehitlik mertebesini layık görmüş diye düşünüyorum. 'Allah şehitlik mertebesi olan böyle bir olayı herkese nasip etmez' diyerek teselli oluyorum." ifadesini kullandı.
Ali Oruç, ikiz evlatları şehit olduğu günden bugüne kadar kendisini ve ailesini yalnız bırakmayanlara teşekkürlerini iletti, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.
Daha sonra baba Oruç, şehit evlatları için yazdığı şu şiiri gözyaşlarıyla okudu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve salonda bulunan herkes, şehitlerin babasının şiirini dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı.
Ali Oruç, şiiri okuduktan sonra tüm salon kendisini "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "İdam istiyoruz" diyerek uzun süre ayakta alkışladı.
15 Temmuz'da Ankara Gölbaşı'ndaki bombalı saldırıda şehit düşen ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası, şehit evlatları için yazdığı şiiri okurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve salonda bulunanlar gözyaşlarına hakim olamadı
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