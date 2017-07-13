20:46, 13 Temmuz 2017 Perşembe

Filistin ile İsrail arasında 'su' anlaşması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filistin ile İsrail arasında ABD arabuluculuğunda devam eden "Ölü Deniz-Kızıl Deniz Projesi" ile ilgili anlaşma sağlandığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, Batı Kudüs’teki King David Otelinde Filistin Su İdaresi Başkanı Mazin Guneym ve İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı Tzachi Hanegbi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Greenblatt yaptığı açıklamada, İsrail ve Filistinli taraflar arasında Ölü Deniz (Lut Gölü) Projesi konusunda anlaşma sağlandığını şöyle açıkladı:

"Ölü Deniz-Kızıl Deniz Projesi konusunda anlaşma sağlandığını ilan ediyoruz. Bu anlaşma iki taraf arasında fayda sağlaması bakımından önemlidir ve iyi bir örnektir. Başkan Trump da İsraillilerle Filistinliler arasında daimi bir anlaşmanın sağlanmasının kendisi için öncelik teşkil ettiğini söylemişti."

"BÖYLECE FİLİSTİN KENDİ HAKKINA DÜŞEN SU HİSSESİNİ ALACAKTIR"

Filistin Su İdaresi Başkanı Guneym ise, "Taraflar 9 Aralık 2013’te Ürdün, Filistin ve İsrail tarafından Ölü Deniz ile ilgili imzalanan mutabakat zaptına göre anlaşmaya varmıştır. Böylece Filistin kendi hakkına düşen su hissesini alacaktır." dedi.

Filistin’e ayrılan 32 milyon metreküp su hissesinin 22 milyon metre küpünün Batı Şeria’ya, 10 milyon metre küpünün de Gazze’ye aktarılacağını belirten Guneym şöyle konuştu:

"AYNI ZAMANDA GAZZE'DEKİ HALKIMIZIN DA SIKINTILARINI HAFİFLETECEKTİR"

"Bu anlaşma ile yaz mevsimlerinde su eksikliği yaşayan halkımızın problemlerini hafifletecektir. Aynı zamanda Gazze’deki halkımızın da sıkıntılarını hafifletecektir. Bilindiği üzere Gazze’deki yer altı sularının yüzde 97’si sağlık açısından zararlıdır."

İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı Hanegbi de, "Uzun yıllar donuk kalan sürecin ardından mükemmel bir arabuluculukla önemli bir anlaşma sağlandı. Böylece İsrail ve Filistin için önemli olan süper bir projeyi devreye sokmamızı sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

İsrail havzasındaki Ürdün ve Yermuk nehirlerinden aşırı su kullanımı nedeniyle Ölü Deniz’in su seviyesi giderek düşüyor. Gölün kurumaktan kurtarılması için daha önce Kızıldeniz ya da Akdeniz'den kanal açılarak tuzlu suyun göle taşınması düşünülmüş ancak ekolojik dengeye yapabileceği hasardan dolayı proje uygulanmamıştı.

Filistin, Ürdün ve İsrail arasında hem Ölü Deniz’in rehabilitesi için hem de Ürdün, Filistin ve İsrail'in su ihtiyacının karşılanması için deniz suyunu arıtma projesi ile Kızıldeniz-Ölü Deniz (Lut Gölü) projesi imzalanmıştı.