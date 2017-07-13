20:54, 13 Temmuz 2017 Perşembe

Ankara'daki uyuşturucu soruşturmasında 15 tutuklama





Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, haklarında işlem yapılan 66 şüpheliden 15'i tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, haklarında işlem yapılan 66 şüpheliden 15'i tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2-9 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 3 kilo 438 gram esrar, 953 gram eroin, 22 gram kokain, 36 gram skunk, 52 gram bonzai maddesi olmak üzere toplam 4 kilo 501 gram uyuşturucu madde 7 kök kenevir, 100 gram amonyak maddesi ve 42 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı oldukları iddiasıyla 65, bulundurma ve benzer suçlardan ise 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. 66 şüpheliden 15'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 5 şarjör, 2 av tüfeği, çok sayıda mermi, 4 uyuşturucu düzeneği, 3 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 4 bin 595 avro ile 17 bin 115 liraya el konuldu.

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