Suriyeli muhaliflerden BM önünde protesto

İsviçre'nin Cenevre kentinde süren 7. tur Suriye görüşmelerinde, muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK), Lübnan'ın Arsal kampında yaşanan olayları protesto etti.
BM Cenevre Ofisi önündeki sivillere yönelik silahlı şiddete karşı mücadeleyi simgeleyen "kırık sandalye heykeli" Meydanı'nda yapılan protestoya MYK Başmüzakerecisi Muhammed Sabra, muhalefetin sözcülerinden Yahya el-Aridi, MYK üyeleri Hind Kabavat ve Muhammed el- Şemali ile diğer Suriyeli muhalifler katıldı.
Burada yapılan konuşmalarda, Arsal kampına geçen cuma yapılan saldırının sorumlusunun Hizbullah olduğu belirtilerek, Lübnan hükümeti ve uluslararası toplumdan sığınmacıların güvenliğinin sağlaması istendi.
MYK üyesi Hind Kabavat kampta yaşayan Suriyeli sığınmacılara seslenerek, "Asla yalnız değilsiniz. Biz hepinizin rüyasının evinize geri dönmek, özgürlük ve demokrasi olduğunu iyi biliyoruz. Çocuklarınızı özgür bir Suriye'de yetiştirmek isteğinizi biliyoruz ve yanınızdayız." ifadesini kullandı.
Öte yandan muhaliflerin eylemini provoke etmeye çalışan PKK/PYD terör örgütü yandaşı bir şahıs, Suriyeli muhaliflerin büyük tepkisi ile karşılaşınca meydandan uzaklaşmak zorunda kaldı.
Lübnan ordusunun geçen hafta cuma günü Arsal'daki mülteci kampına düzenlediği operasyonda 350'den fazla mülteci gözaltına alınmıştı. Operasyon sırasında 5 canlı bombanın kendini patlatması sonucu 1 çocuk ölmüş, 7 Lübnan askeri ise yaralanmıştı.
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