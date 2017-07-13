Macron ile Trump 'küresel ısınma'da ayrı düştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ile Elysee Sarayı’nda bir araya geldi. Heyetler arası görüşmelerin ardından iki lider basın toplantısı düzenledi.
Macron, "Görüşmemizde, ticari ilişkiler, terörle mücadele ve Suriye konusunda görüş birliği içinde olduğumuzu teyit ettik. Libya ve Afrika’nın Sahel bölgesiyle ilgili de ortak bir vizyona sahibiz. Birçok konuda aynı kararlılığa sahibiz. Küresel ısınma konusu da içinde olmak üzere çok az konuda görüş ayrılıkları içindeyiz. Ben Paris İklim Sözleşmesi'ne bağlılığımı sürdürüyorum." dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin terörle mücadele konusunda da görüşlerinin ABD ile kusursuz şekilde aynı yönde olduğunu ifade etti.
Trump ise Macron'a övgüler yağdırarak "Sayın Macron siz süper bir cumhurbaşkanısınız, büyük bir lidersiniz." ifadelerini kullandı.
Macron’un liberal ekonomiye bakışını da öven Trump, özellikle ticaret ve ekonominin gelişmesi için Fransız liderin bürokratik engelleri kaldırma girişimlerine büyük saygı duyduğunu aktararak bu konuda kendisinin ve ülkesinin aynı politikaları uygulamaya çalıştığını dile getirdi.
Fransa ve ABD arasındaki ilişkilere değinen Trump, “Fransa ve ABD, geçmişi çok uzağa giden iki müttefik. Bu iki ülke de ezelden beri özgürlük değerleriyle birbirine bağlı. İki ülke arasında bağlar yıkılamayacak kadar güçlü. Bizim ilişkilerimiz mükemmel." dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Başkanı Donald Trump ile Elysee Sarayı’nda bir araya geldi
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