Güncelleme: 23:18, 13 Temmuz 2017 Perşembe

İzmir'de 346 işçi hastanelik oldu



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İzmir'in Aliağa ilçesinde rafineri inşaatında çalışan 346 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İzmir'in Aliağa ilçesinde rafineri inşaatında çalışan 346 işçinin, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, İzmir'in Aliağa ilçesinde kurulu bir petrokimya tesisinin rafineri inşaatında çalışan 346 işçi, yedikleri öğle yemeği sonrası baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye sevk edildi. Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerin tamamının müdahalenin ardından taburcu edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İşçilerin yemeğinden alınan numunenin incelenmek üzere laboratuvara gönderildiği bildirildi.

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