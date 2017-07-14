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Katar Dışişleri Bakanı Al Sani Türkiye'de
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani Türkiye'de

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Katar'la ikili ilişkilerin yanısıra güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani bu gece Türkiye'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi kabul edecek.

Ziyaret vesilesiyle gerçekleştirilecek temaslarda Katar'la ikili ilişkilerin yanısıra güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.

 



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