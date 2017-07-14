00:28, 14 Temmuz 2017 Cuma

İdari yargıda 154 hakimin görev yeri değiştirildi | LİSTE





HSK idari kararnamesi ile 154 yargı mensubunun görev yeri değişti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) İdari Yargı Yaz Kararnamesiyle, 154 hakimin görev yeri yeniden belirlendi. HSK'nın internet sitesinde yer alan duyuruda, 2017 yılı yaz kararnamesine ilişkin çalışmaların, sonuçlandırılarak karara bağlandığı belirtildi. GÖREV YERİ DEĞİŞEN HAKİMLERİN TAM LİSTESİ Hakimlerin görev yerlerinden ayrılmalarına ilişkin tebligatların yarın mesai bitimine kadar gönderileceği ifade edilen duyuruda, kararnameye ilişkin yeniden inceleme talebi olanların, tebligat yapılmasını beklemeksizin taleplerini en geç 17 Temmuz'a kadar Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) personel ekranından iletmesi istendi. Duyuruda, şunlar kaydedildi: "Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin meslektaşlarımızın ailelerine, yargı teşkilatına ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz."

İlgili Konular HSK

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.