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00:47, 14 Temmuz 2017 Cuma

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Suudi Arabistan Kralı'nın ağabeyi Prens Abdurrahman vefat etti
Suudi Arabistan Kralı'nın ağabeyi Prens Abdurrahman vefat etti
Foto: Suudi Arabistan Kralı Selman

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın ağabeyi olan Prens Abdurrahman, 86 yaşında hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suudi Arabistan Prensi Abdurrahman bin Abdülaziz Al Suud’un hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkenin resmi haber ajansı SPA’da yayımlanan Kraliyet Divanına ait açıklamada, Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud’un ağabeyi Abdülaziz'in 86 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

Abdülaziz’in cenaze namazının yarın Mekke kentinde Kâbe’nin bulunduğu Mescid-i Haram’da kılınacağı belirtildi.

PRENS ABDÜLAZİZ KİMDİR?

Merhum Kral Abdülaziz Al Suud’un eşi Prenses Hisse bint Ahmed es-Sudeyri’nin altıncı erkek çocuğu olan Abdurrahman 1931’de doğmuştu.

ABD’nin San Diego kentindeki askeri fakülteyi bitiren Abdurrahman, ardından California Üniversitesi’nde İktisat Fakültesi’nde de okumuştu.

Abdurrahman , 1983-2011 yılları arasında Savunma ve Havacılık Bakan Yardımcılığını yapmıştı.



İlgili Konular Suudi Arabistan Abdurrahman bin Abdülaziz Al Suud
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