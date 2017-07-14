3 Filistinliyi katleden işgal güçleri Mescid-i Aksa'yı kapattı

İsrail polisi sabah saatlerinde Mescid-i Aksa’da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürdü, olayda 3 İsrailli yaralandı.
İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre, Mescid-i Aksa’nın Aslanlı Kapı bölgesinde İsrail polisine ateş ettikten sonra Mescid-i Aksa’nın içine kaçan 3 Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, Mescid-i Aksa’da gerçekleşen operasyonda ayrıca iki kişinin ağır yaralandığı kaydedildi. Operasyonun ardından öldürülen Filistinlilerin üzerinde 2 yarı otomatik silah ve bir tabancanın ele geçirildiğine dikkat çekildi.
Açıklamada Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatıldığı ve Kudüs Bölge Polis Müdürlüğü’nün bugün Mescid-i Aksa’da namaz kılınmasına izin vermeyeceğine yer verildi.
İsrail Kızıl Davut Yıldızı da "saldırıda 2'si ağır 3 İsraillinin yaralandığını" açıkladı. Tedavi altına alındığı bildirilen yaralıların kimliği hakkında bilgi verilmedi.
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da yaşanan olayın ardından Kudüs Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin'i gözaltına aldı.
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