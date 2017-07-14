Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 14 Temmuz 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "15 Temmuz ve İnsan Hakları Paneli"ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el Sani'yi kabul edecek.
(Ankara/15.00/17.00)
2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde medya temsilcileriyle bir araya gelecek.
(Ankara/11.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kamu Denetçiliği Kurumunda düzenlenecek 15 Temmuz programı ile Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce yurt dışından gelen gazetecilere 15 Temmuz'un anlatıldığı "Fotoğraflarla 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi" programına katılacak.
(Ankara/10.00/14.00)
2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, şehit yakınları ve gazilerle akşam yemeğinde bir araya gelecek.
(Ankara/20.00)
3- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Yüreğir Belediyesini ziyaret edecek, Demokrasi ve Şehitler Parkı'nın açılışı ile Anemon Otel'de düzenlenecek 15 Temmuz Şehitleri mevlit yemeğine katılacak.
(Adana/17.30/18.00/20.00)
4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Estonya'da ikili görüşmelerde bulunacak, ülkenin önde gelen medya temsilcileriyle bir araya gelecek.
(Tallinn)
5- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/13.00)
EKONOMİ
1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Fransa Büyükelçiliği Milli Gün Resepsiyonu'na katılacak.
(Ankara/19.00)
2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TÜRKSAT Şehitler Anıtı Açılışı ve Anma Programı ile Atatürk Havalimanı 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi'ne iştirak edecek, Atatürk Havalimanı Trafik Kontrol Kulesi'ni ziyaretinin ardından basın açıklaması yapacak.
(Ankara/14.00/İstanbul/18.30/19.00)
3- TÜİK, mayıs ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini, haziran ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el Sani ile bir araya gelecek, ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.
(Ankara/10.00/11.15)
2- Dünya genelindeki Türk temsilciliklerinin ve vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anma etkinlikleri takip ediliyor.
(Mezar-ı Şerif/Lefkoşa/Washington/Sofya/İslamabad/Pretorya)
3- Musul kent merkezinin DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.
(Musul)
4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)
6- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.
(Riyad)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "15 Temmuz Diriliş Şiirleri" programına katılacak.
(Ankara/10.00)
SPOR
1- UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu kura çekimi yapılacak.
- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Fenerbahçe ve turu geçmesi halinde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli olacak.
(Nyon/13.00/14.00)
2- 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başlayacak.
(Edirne/10.00)
3- Voleybolda 2017 FIVB Kadınlar Dünya Grand Prix 1. Etap A1 Grubu ikinci hafta maçları start alacak.
- Türkiye, ilk maçında ABD ile karşılaşacak.
(Macau/11.00)
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el Sani'yi kabul edecek.
14 Temmuz Fransa Milli Günü törenlerine davet edilen ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile baş başa görüştükten sonra ortak basın açıklaması yapacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Kabul Salonu'nda, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılı kapsamında, yabancı sermayeli yatırımcılarla yapılacak toplantıya katılacak.
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek "Srebrenitsa Soykırımı Kurbanlarını Anma Töreni"ne katılacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fildişi Sahili Cumhuriyeti'nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 44. Toplantısı'na katılacak.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da düzenlenen zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşme yapacak
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Nemrut Dağı'nın UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasının 30. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen Adıyaman Kültür Turizmi Zirvesi'ne katılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'yu resmi törenle karşılayacak.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşecek
Kazakistan'ın başkenti Astana'da Suriye konulu 5. toplantının ilk gününde ikili ve üçlü görüşmeler yapılacak.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya Köşkü'nde, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu kabul edecek.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin El Atiyye'yi kabul edecek
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi