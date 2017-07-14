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Türkiye ve Dünya gündemi
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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 14 Temmuz 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 14 Temmuz 2017

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el Sani'yi kabul edecek.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "15 Temmuz ve İnsan Hakları Paneli"ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el Sani'yi kabul edecek.

(Ankara/15.00/17.00)

2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde medya temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Ankara/11.00) 

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kamu Denetçiliği Kurumunda düzenlenecek 15 Temmuz programı ile Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce yurt dışından gelen gazetecilere 15 Temmuz'un anlatıldığı "Fotoğraflarla 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi" programına katılacak.

(Ankara/10.00/14.00) 

2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, şehit yakınları ve gazilerle akşam yemeğinde bir araya gelecek.

(Ankara/20.00) 

3- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Yüreğir Belediyesini ziyaret edecek, Demokrasi ve Şehitler Parkı'nın açılışı ile Anemon Otel'de düzenlenecek 15 Temmuz Şehitleri mevlit yemeğine katılacak.

(Adana/17.30/18.00/20.00) 

4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Estonya'da ikili görüşmelerde bulunacak, ülkenin önde gelen medya temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Tallinn)

5- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.00)  

EKONOMİ

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Fransa Büyükelçiliği Milli Gün Resepsiyonu'na katılacak.

(Ankara/19.00) 

2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TÜRKSAT Şehitler Anıtı Açılışı ve Anma Programı ile Atatürk Havalimanı 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi'ne iştirak edecek, Atatürk Havalimanı Trafik Kontrol Kulesi'ni ziyaretinin ardından basın açıklaması yapacak.

(Ankara/14.00/İstanbul/18.30/19.00) 

3- TÜİK, mayıs ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini, haziran ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

 

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el Sani ile bir araya gelecek, ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

(Ankara/10.00/11.15) 

2- Dünya genelindeki Türk temsilciliklerinin ve vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anma etkinlikleri takip ediliyor.

(Mezar-ı Şerif/Lefkoşa/Washington/Sofya/İslamabad/Pretorya) 

3- Musul kent merkezinin DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Musul) 

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) 

6- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

(Riyad) 

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "15 Temmuz Diriliş Şiirleri" programına katılacak.

(Ankara/10.00) 

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu kura çekimi yapılacak.

- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Fenerbahçe ve turu geçmesi halinde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli olacak.

(Nyon/13.00/14.00) 

2- 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başlayacak.

(Edirne/10.00) 

3- Voleybolda 2017 FIVB Kadınlar Dünya Grand Prix 1. Etap A1 Grubu ikinci hafta maçları start alacak.

- Türkiye, ilk maçında ABD ile karşılaşacak.

(Macau/11.00)



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