El-Cezire kanalı kapatılmayacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Katar'a uygulanan ambargo şartlarından olan El-Cezire kanalının kapatılması isteğinden vazgeçildi.
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Bakanı, Katar'a amborganın kaldırılması için öne sürülen televizyon kanalı "El-Cezirenin kapatılması" koşulunun geri çekildiğini açıkladı.
The Times Gazetesi'ne konuşan BAE Devlet Bakanı Noura al-Kaabi "Emirlikler El-Cezire’nin kapatılması yerine köklü değişikler ve yeniden yapılandırma fikrini destekliyor" dedi.
BAE'li bakan demecinde diplomatik bir çözümden yana olduklarını, krizi tırmandırmak arayışında olmadıklarını belirterek, "Çalışanlar işlerine ve Katar da TV kanalını finanse etmeye devam eder; ancak, İngilizce versiyonu koruyucu bir kalkan görevini üstlenirken, Arapçası radikal olan bir kanalı değil" diye konuştu.
Buna karşılık El-Cezire'den yapılan açıklamada herhangi bir dış müdehaleyi reddettikleri belirtilerek, "El Cezire Medya Ağı, örgütsel yapısına veya gazetecilik misyonuna ilişkin herhangi bir dış müdahaleyi reddediyor ve bağımsızlığını ve profesyonel editörel duruşunu yineliyor" denildi.
Açıklamada şöyle denildi:
"El-Cezire gazetecilerin ve medya kuruluşlarının korku ve tehdit olmaksızın evrensel gazetecilik yapma haklarını desteklemeye devam ediyor. Özgür basının temel taşlarından biri, hükümetler veya herhangi bir diğer tarafın müdahalesi veya sansürü olmadan çalışma garantisidir.
"Geçtiğimiz 20 yılda El Cezire, editöryal bağımsızlığını korumuş ve gazeteciliğin evrensel değerlerine olan bağlılığımızın bir kanıtı olarak gelen baskılara boyun eğmeyi reddetmiştir.
"Bölgedeki ve diğer ülkelerdeki hükümetlerin medyanın bağımsızlığını kısıtlamaya yönelik yeni girişimlerinin, tüm uluslararası medya kuruluşları tarafından kınanarak, müdahale, korkutma ve tehditlerin sona erdirilmesi için acil talepte bulunmaları çok doğaldır."
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da yaşanan olayın ardından Kudüs Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin'i gözaltına aldı.
Başkan Gani, Taliban'ın barış müzakerelerine katılabilmesi için daha az zaman kaldığını söyledi
Çin Savunma Bakanlığı, "Hava güçlerimizin bölgedeki rutin eğitim uçuşları sürecek. İlgili ülkeler bu duruma alışsın" açıklamasında bulundu
Kazak lider Nazarbayev'in en büyük vizyonu olarak değerlendirilen Astana bu yıl en heyecan verici 10 şehirden biri seçildi
Mısır'ın kuzeydoğusundaki Kuzey Sina ilinde kimliği belirsiz kişilerin açtığı ateş sonucu kontrol noktasında bulunan 2 asker hayatını kaybetti
Lula da Silva, mahkum edilmesine neden olan suçları reddederek 2018 devlet başkanlığı seçiminde aday olacağını açıkladı
Sudan Dışişleri Bakanı Gandur, ABD'nin ülkeye uyguladığı yaptırımların son gününde 3 ay daha erteleme kararı almasının ardından yaptığı açıklamada, "Sudan ile ABD kurumları arasındaki ikili işbirliği, beş yörünge esas alınarak sürdürülecektir"
ABD, Sudan'daki vatandaşlarını bugün dışarı çıkmamaları konusunda uyardı
IMF, Mısır'a vereceği 12 milyar dolarlık kredinin 1,25 milyar dolarlık ikinci kısmının ödenmesini onayladı
Arap Birliği, Washington yönetiminin Sudan'a yönelik yaptırımlarını kaldırmayı ertelemesine ilişkin kararını üzüntüyle karşıladı
ABD Senatosu Adalet Komisyonu Başkanı Grassley, Trump’ın oğlu Donald Trump Jr.'ı bir mektupla Komitede ifade vermeye çağıracağını, gelmemesi durumda mahkeme kararı hazırlatacağını söyledi
Katar ambargosu nedeniyle kapatılması istenen El-Cezire kanalı kapatılmayacak
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da silahlı saldırı girişiminde bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürdü, Mescid-i Aksa'yı kapattı. Mescid-i Aksa'da bugün Cuma namazı kılınmayacak
Suudi Arabistan Kralı Selman'ın ağabeyi olan Prens Abdurrahman, 86 yaşında hayatını kaybetti
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Başkanı Donald Trump ile Elysee Sarayı’nda bir araya geldi
Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu MYK üyeleri, BM önünde Lübnan'ın Arsal kampında yaşanan olayları protesto etti