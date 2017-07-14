10:03, 14 Temmuz 2017 Cuma

Senato, Trump'ın oğlunu ifadeye çağırıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Senatosu Adalet Komitesi Başkanı Chuck Grassley, ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr.’ı başkanlık seçimi sürecinde Ruslarla ilişkisi üzerine ifade vermeye çağırdı.

Amerikan CNN televizyonuna konuşan Iowa eyaleti Cumhuriyetçi Senatörü Grassley, oğul Trump’a bir davet mektubu göndereceğini ve gelmemesi durumunda mahkeme celbi çıkartabileceğini söyledi.

Trump Jr.’ın basına yansıyan elektronik postalarında, Rus bir avukatla baba Trump’ın rakibi Demokrat aday Hillary Clinton’u bitirecek bilgilere sahip olduğu gerekçesi ile görüşmek istediğini hatırlatan Grassley, “Donald Trump Jr. geçen haziran ayında Rus avukatla yaptığı toplantıya ilişkin sorularımızı yanıtlamalı.”dedi.

GELECEK HAFTA İFADE VERME SÜRECİ OLABİLİR

Komite başkanı ayrıca ifade verme sürecinin gelecek hafta olabileceğini de dile getirdi.

Trump Jr. Rus hükümetinin babasının kampanyasına destek sağlayacak, Clinton ile ilgili son derece önemli bilgilerin Rus avukat Natalia Velesnitskaya’da olduğunu ve onunla toplantı yapmayı bu yüzden kabul ettiğini savunmuştu. Ancak oğul Trump, toplantının Clinton ile ilişkili olmadığını ve bu bağlamda bir yere varmadığını iddia etmişti.

Trump’ın Kampanya Müdürü Paul Manafort ve damadı Jared Kushner’ın da bulunduğu söz konusu toplantıya ilişkin açıklama yapan Rus avukat Veselnitskaya ise kendisine yönelik iddiaları reddediyor.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Veselnitskaya, oğul Trump ile görüştüğünü kabul etse de Clinton ile ilgili kendisine hassas herhangi bir bilgi vermediğini ve Rus hükümetini temsil etmediğini söylemişti.

Oğul Trump ile İngiltere doğumlu müzik yapımcısı Rob Goldstone'un yazıştığı belirtilen bir e-postada Goldstone, Trump Jr. ile Veselnitskaya arasında Rus müşterisi Emin Agalarov üzerinden toplantı ayarladığını ifade etmişti.

Amerikan New York Times gazetesi tarafından ortaya atılan iddiada, Goldstone'un avukatının Clinton hakkında bilgi sahibi olduğu, bu bilgilerin Clinton'ı bitirebileceği ve bunun Rus hükümetinin bir yardımı olduğunu dile getirdiği kaydedilmişti.

Trump'ın oğlu ise bu iddialar üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, avukatla görüştüğünü ve Clinton hakkında bilgi aldığını kabul etmiş, "Belli ki bir kampanya sırasında rakibi hakkında bilgi almak için toplantı yapan ilk kişi benim. Toplantı bir yere varmadı ama dinlemek zorundaydım." ifadelerini kullanmıştı.