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Arap Birliği'nden 'Sudan' açıklaması
Arap Birliği'nden 'Sudan' açıklaması

Arap Birliği, Washington yönetiminin Sudan'a yönelik yaptırımlarını kaldırmayı ertelemesine ilişkin kararını üzüntüyle karşıladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Arap Birliğinin, ABD yönetiminin Sudan'a yönelik ticari yaptırımların kaldırılmasını 3 ay erteleme kararını üzüntüyle karşıladığı bildirildi.

Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Washington'ın, söz konusu yaptırımların nihai olarak kaldırılmasıyla ilgili verilen 6 aylık süreyi 3 ay daha uzatmasının beklenmediği ifade edildi ve karardan üzüntü duyulduğu aktarıldı.

Açıklamada, Arap Birliğinin yaptırımlara karşı olan değişmez tavrına vurgu yapıldı.

ABD tarafından 1993 yılında "terörizmi destekleyen ülkeler" listesine alınan Sudan'a, 1997'de dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın talimatıyla yaptırımlar uygulanmaya başlanmıştı. Barack Obama ise bu yılın başında görevi bırakmadan önce yayımladığı başkanlık kararnamesiyle Sudan'a 20 yıldır uygulanan ticari yaptırımların kaldırılması talimatını vermişti.

Kararnameyle ilgili açıklamada, söz konusu başkanlık kararının uygulanmasının, "Sudan'ın insan hakları ve terörle mücadele konularındaki performansını sürdürmesini teşvik" amacıyla 6 ay sonrasına ertelendiği kaydedilmişti. Açıklamada, yaptırımların kaldırılmasının, terörle mücadelede Washington yönetimiyle iş birliği yapılması, Güney Sudan'da barışın sağlanmasına destek olunması ve Sudan'daki çatışmalardan etkilenenlere yardımların ulaştırılmasını da kapsayan ana maddelere dayandığı ifade edilmişti.

ABD yönetimi, Sudan'a ticari yaptırımların kaldırılması için verdiği 6 aylık sürenin sonunda dün ülkeye yönelik yaptırımların nihai olarak kaldırılmasını 3 ay daha ertelediğini açıklamıştı. Bunun üzerine Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in, ABD ile müzakere komitesinin çalışmalarını 3 ay süreyle dondurduğu bildirilmişti.

SUDAN PARLAMENTOSU'NDAN EL BEŞİR'E DESTEK

Öte yandan Sudan parlamentosunun, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in, ABD ile müzakere komitesinin çalışmalarını 3 ay süreyle dondurma kararını desteklediği bildirildi.

Parlamentodan yapılan ve Beşir'in kararının desteklendiği belirtilen açıklamada, "Sudan uluslararası yükümlülüklere ve anlaşmalara sadık kalacaktır. Gelecek dönemde diğer ülkelerin parlamentolarıyla iletişime geçerek onlara ülkenin tutumunu anlatmaya ve gerçeklerden haberdar etmeye çalışacaktır." ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Sudan'a yaptırımların kaldırılmasını ertelemesinden duyulan üzüntünün de aktarıldığı açıklamada, peş peşe gelen Washington yönetimlerinin söz konusu yaptırımları yineleyerek Sudan halkını en temel insan haklarından mahrum bıraktığı vurgulandı.

Trump'ın, eski Başkan Barack Obama'nın ocak ayında imzaladığı kararnamede bir değişiklik yaparak Sudan üzerindeki yaptırımların kaldırılmasına yönelik inceleme süresini 3 ay uzatmasının ardından Beşir, yaptırımlarla ilgili Washington'la müzakere komitesinin işlerini dondurma kararı almıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Kararname, Dışişleri Bakanı, Ulusal İstihbarat Direktörü ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Başkanı'nın, Sudan hükümetinin 13761 no'lu Başkanlık Kararnamesi gereğince pozitif eylemlerini devam ettirdiğine dair bir rapor sunma tarihini 12 Ekim 2017 olarak değiştiriyor." ifadesi kullanılmıştı.



İlgili Konular Arap Birliği sudan ABD
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