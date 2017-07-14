Arap Birliği'nden 'Sudan' açıklaması

Arap Birliğinin, ABD yönetiminin Sudan'a yönelik ticari yaptırımların kaldırılmasını 3 ay erteleme kararını üzüntüyle karşıladığı bildirildi.
Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Washington'ın, söz konusu yaptırımların nihai olarak kaldırılmasıyla ilgili verilen 6 aylık süreyi 3 ay daha uzatmasının beklenmediği ifade edildi ve karardan üzüntü duyulduğu aktarıldı.
Açıklamada, Arap Birliğinin yaptırımlara karşı olan değişmez tavrına vurgu yapıldı.
ABD tarafından 1993 yılında "terörizmi destekleyen ülkeler" listesine alınan Sudan'a, 1997'de dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın talimatıyla yaptırımlar uygulanmaya başlanmıştı. Barack Obama ise bu yılın başında görevi bırakmadan önce yayımladığı başkanlık kararnamesiyle Sudan'a 20 yıldır uygulanan ticari yaptırımların kaldırılması talimatını vermişti.
Kararnameyle ilgili açıklamada, söz konusu başkanlık kararının uygulanmasının, "Sudan'ın insan hakları ve terörle mücadele konularındaki performansını sürdürmesini teşvik" amacıyla 6 ay sonrasına ertelendiği kaydedilmişti. Açıklamada, yaptırımların kaldırılmasının, terörle mücadelede Washington yönetimiyle iş birliği yapılması, Güney Sudan'da barışın sağlanmasına destek olunması ve Sudan'daki çatışmalardan etkilenenlere yardımların ulaştırılmasını da kapsayan ana maddelere dayandığı ifade edilmişti.
ABD yönetimi, Sudan'a ticari yaptırımların kaldırılması için verdiği 6 aylık sürenin sonunda dün ülkeye yönelik yaptırımların nihai olarak kaldırılmasını 3 ay daha ertelediğini açıklamıştı. Bunun üzerine Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in, ABD ile müzakere komitesinin çalışmalarını 3 ay süreyle dondurduğu bildirilmişti.
Öte yandan Sudan parlamentosunun, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in, ABD ile müzakere komitesinin çalışmalarını 3 ay süreyle dondurma kararını desteklediği bildirildi.
Parlamentodan yapılan ve Beşir'in kararının desteklendiği belirtilen açıklamada, "Sudan uluslararası yükümlülüklere ve anlaşmalara sadık kalacaktır. Gelecek dönemde diğer ülkelerin parlamentolarıyla iletişime geçerek onlara ülkenin tutumunu anlatmaya ve gerçeklerden haberdar etmeye çalışacaktır." ifadelerine yer verildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Sudan'a yaptırımların kaldırılmasını ertelemesinden duyulan üzüntünün de aktarıldığı açıklamada, peş peşe gelen Washington yönetimlerinin söz konusu yaptırımları yineleyerek Sudan halkını en temel insan haklarından mahrum bıraktığı vurgulandı.
Trump'ın, eski Başkan Barack Obama'nın ocak ayında imzaladığı kararnamede bir değişiklik yaparak Sudan üzerindeki yaptırımların kaldırılmasına yönelik inceleme süresini 3 ay uzatmasının ardından Beşir, yaptırımlarla ilgili Washington'la müzakere komitesinin işlerini dondurma kararı almıştı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Kararname, Dışişleri Bakanı, Ulusal İstihbarat Direktörü ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Başkanı'nın, Sudan hükümetinin 13761 no'lu Başkanlık Kararnamesi gereğince pozitif eylemlerini devam ettirdiğine dair bir rapor sunma tarihini 12 Ekim 2017 olarak değiştiriyor." ifadesi kullanılmıştı.
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da yaşanan olayın ardından Kudüs Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin'i gözaltına aldı.
Başkan Gani, Taliban'ın barış müzakerelerine katılabilmesi için daha az zaman kaldığını söyledi
Çin Savunma Bakanlığı, "Hava güçlerimizin bölgedeki rutin eğitim uçuşları sürecek. İlgili ülkeler bu duruma alışsın" açıklamasında bulundu
Kazak lider Nazarbayev'in en büyük vizyonu olarak değerlendirilen Astana bu yıl en heyecan verici 10 şehirden biri seçildi
Mısır'ın kuzeydoğusundaki Kuzey Sina ilinde kimliği belirsiz kişilerin açtığı ateş sonucu kontrol noktasında bulunan 2 asker hayatını kaybetti
Lula da Silva, mahkum edilmesine neden olan suçları reddederek 2018 devlet başkanlığı seçiminde aday olacağını açıkladı
Sudan Dışişleri Bakanı Gandur, ABD'nin ülkeye uyguladığı yaptırımların son gününde 3 ay daha erteleme kararı almasının ardından yaptığı açıklamada, "Sudan ile ABD kurumları arasındaki ikili işbirliği, beş yörünge esas alınarak sürdürülecektir"
ABD, Sudan'daki vatandaşlarını bugün dışarı çıkmamaları konusunda uyardı
IMF, Mısır'a vereceği 12 milyar dolarlık kredinin 1,25 milyar dolarlık ikinci kısmının ödenmesini onayladı
Arap Birliği, Washington yönetiminin Sudan'a yönelik yaptırımlarını kaldırmayı ertelemesine ilişkin kararını üzüntüyle karşıladı
ABD Senatosu Adalet Komisyonu Başkanı Grassley, Trump’ın oğlu Donald Trump Jr.'ı bir mektupla Komitede ifade vermeye çağıracağını, gelmemesi durumda mahkeme kararı hazırlatacağını söyledi
Katar ambargosu nedeniyle kapatılması istenen El-Cezire kanalı kapatılmayacak
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da silahlı saldırı girişiminde bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürdü, Mescid-i Aksa'yı kapattı. Mescid-i Aksa'da bugün Cuma namazı kılınmayacak
Suudi Arabistan Kralı Selman'ın ağabeyi olan Prens Abdurrahman, 86 yaşında hayatını kaybetti
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Başkanı Donald Trump ile Elysee Sarayı’nda bir araya geldi
Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu MYK üyeleri, BM önünde Lübnan'ın Arsal kampında yaşanan olayları protesto etti