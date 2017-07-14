10:17, 14 Temmuz 2017 Cuma

IMF'den Mısır'a vereceği kredinin ikinci kısmına onay



IMF Başkanı Lagarde- Mısır Cumhurbaşkanı Sisi (Arşiv)

IMF, Mısır'a vereceği 12 milyar dolarlık kredinin 1,25 milyar dolarlık ikinci kısmının ödenmesini onayladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Uluslararası Para Fonu (IMF) Yönetim Kurulunun, Mısır'a 1,25 milyar dolarlık kredi verilmesini onayladığı bildirildi. Mısır Maliye Bakanı Amr el-Carihi'nin ülkede yayımlanan bir gazetede yer alan açıklamasında, IMF Yönetim Kurulunun 1,25 milyar dolarlık yeni kredi diliminin ödenmesini onayladığı belirtildi ancak ayrıntı verilmedi. Mısır Haber Ajansı MENA'nın Merkez Bankasından yetkililere dayandırdığı haberde ise Mısır'ın yeni krediyi bugün teslim alacağı ifade edildi.

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