10:19, 14 Temmuz 2017 Cuma

15 Temmuz Şehitler Köprüsü bu gece kapanacak





15 Temmuz etkinlikleri nedeni ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 02:00'den itibaren trafiğe kapatılacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında kapanacak yollar açıklandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü , 15 Temmuz saat 02.00 'den itibaren iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Köprü etkinlikler sona erene kadar trafiğe kapalı kalacak. 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde açıklandı : - O-1 Güney Otoyolu Esentepe otobüs duraklarından kapatılarak trafik akışı Büyükdere Caddesi'ne ve Beşiktaş ayrımlarına yönlendirilmek suretiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne trafik akışı verilmeyecek. Alternatif: Avrupa yakasından Anadolu yakası istikametine gitmek isteyen araç sürücüleri, Sarıyer-Levent ayrımından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü ve Beşiktaş ayrımlarından sahil yolunu takip ederek Avrasya Tüneli'ni kullanabilecek. - Kuzey transit yoldan gelen trafik akışı, TEM Çamlıca bağlantı yolu Ataşehir yanyola verilecek, yanyola verilen trafik akışı Ataşehir ayrımlarına yönlendirilerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine trafik akışı verilmeyecek. Alternatif: Anadolu yakasından Avrupa yakasına gitmek isteyen araç sürücüleri, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü - Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli'ni kullanabilecek. - D-100 Kuzey Karayolu ile Kadıköy Uzunçayır istikametinden gelen trafik akışı güney Çamlıca TEM bağlantı yolu (Sabiha Gökçen Havalimanı Ayrımları)'na yönlendirilerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne trafik akışı verilmeyecek. Alternatif: Anadolu yakasından Avrupa yakasına gitmek isteyen araç sürücüleri, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli'ni kullanabilecek. - Kısıklı Caddesi'nden (Altunizade Köprüsü üzerinden) D-100 kuzey ve güneye katılım kapatılacak. Alternatif: Kısıklı Caddesi - Nuhkuyusu Caddesi - D100. - Mahir İz Caddesi - Altunizade Köprüsü Girişi - Kısıklı istikameti kapatılacak. Alternatif: D-100 güney yolu. - Tophanelioğlu Caddesi ile Fahrettin Kerim Gökay Caddesi kavşağından tünel istikameti D-100 kuzey katılımı kapatılacak. Alternatif: D-100 güney yol. - Şile yolu Libadiye Kavşağı'ndan Vecdi diker Tüneli istikameti kapatılacak. Alternatif: Libadiye Kavşağı. - Üsküdar Oymacı Sokak ile Kuşbakışı Caddesi kavşağından Gümüşyolu ve Kuşbakışı Caddesi istikametine kapatılacak. Alternatif: Oymacı Sokak - Kısıklı Caddesi - Üsküdar Gümüşyolu Caddesi ile Kuşbakışı Caddesi kavşağından Gümüşyolu ve Kuşbakışı Caddesi istikametine kapatılacak. Alternatif: İcadiye Bağlarbaşı Caddesi - Kısıklı Caddesi - Beylerbeyi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzey katılımı kapatılacak. Alternatif: Üsküdar sahilyolu - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. - Batı Ataşehir Botanik Bahçesi'nden Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım kapatılacak. Alternatif: Çevreyolu güney yol - TEM Otoyolu - D-100 kuzey yol Altunizade Köprüsü'ne katılım Millet Parkı istikameti kapatılacak. Alternatif: Kısıklı Caddesi. - Alemdağ Caddesi ile Ferah Caddesi kavşağı Kısıklı istikameti kapatılacak. Alternatif: Alemdağ Caddesi - Bosna Bulvarı - Sütçü İmam Caddesi.

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