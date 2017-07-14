10:27, 14 Temmuz 2017 Cuma

ABD'den Sudan'daki Amerikan vatandaşlarına uyarı





ABD, Sudan'daki vatandaşlarını bugün dışarı çıkmamaları konusunda uyardı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD yönetiminin, Sudan'daki vatandaşlarını bugün dışarı çıkmamaları konusunda uyardığı bildirildi. ABD'nin Hartum Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sudan'daki ABD vatandaşlarının zorunlu olmadıkça 14 Temmuz'da evlerinden ayrılmamaları gerekmektedir." ifadesine yer verildi. Açıklamada, Sudan'a yönelik yaptırımların kaldırılmasının 3 ay daha ertelenmesinin ardından yapılan bu uyarının koruma amaçlı olduğu belirtildi

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