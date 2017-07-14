Sudan, ABD ile müzakerelere son ilişkiye devam

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Sudan, ülkeye uygulanan yaptırımları kaldırmayı 3 ay daha erteleyen ABD ile arasındaki işbirliğini, "beş yörüngeyi" esas alarak sürdüreceğini duyurdu.
Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur, başkent Hartum'da düzenlediği basın toplantısında, Sudan'daki devlet kurumlarının, ABD'deki kurumlarla birlikte, ulusal ve ahlaki bir mesele olarak gördüğü beş yörüngeyi uygulamaya bağlı kalacağını ifade ederek, "Sudan ile ABD kurumları arasındaki ikili işbirliği, beş yörünge esas alınarak sürdürülecektir." dedi.
"Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in, ABD kurumları ile çalışmayı değil, ABD ile müzakere komitesinin çalışmalarını dondurduğuna" dikkati çeken Gandur, "İki ülke arasındaki ilişkiler kopmadıkça Washigton ile ikili işbirliği kesilmeyecektir." ifadesini kullandı.
ABD tarafından 1993'te "terörizmi destekleyen ülkeler" listesine alınan Sudan'a, 1997'de dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın talimatıyla yaptırımlar uygulanmaya başlanmıştı. Barack Obama ise bu yılın başında görevi bırakmadan önce yayımladığı başkanlık kararnamesiyle Sudan'a 20 yıldır uygulanan ticari yaptırımların kaldırılması talimatını vermişti.
Açıklamada, söz konusu başkanlık kararının uygulanmasının, "Sudan'ın insan hakları ve terörle mücadele konularındaki performansını sürdürmesini teşvik" amacıyla 6 ay sonrasına ertelendiği kaydedilmişti. Yaptırımların kaldırılması, terörle mücadelede Washington yönetimiyle iş birliği yapılması, Güney Sudan'da barışın sağlanmasına destek olunması ve Sudan'daki çatışmalardan etkilenenlere yardımların ulaştırılmasını da kapsayan ana maddelere dayandığı ifade edilmişti.
ABD yönetimi, Sudan'a ticari yaptırımların kaldırılması için verdiği 6 aylık sürenin sonunda dün ülkeye yönelik yaptırımların nihai olarak kaldırılmasını 3 ay daha ertelediğini açıklamıştı. Bunun üzerine Sudan Devlet Başkanı Beşir'in, ABD ile müzakere komitesinin çalışmalarını 3 ay süreyle dondurduğu bildirilmişti.
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Sudan Dışişleri Bakanı Gandur, ABD'nin ülkeye uyguladığı yaptırımların son gününde 3 ay daha erteleme kararı almasının ardından yaptığı açıklamada, "Sudan ile ABD kurumları arasındaki ikili işbirliği, beş yörünge esas alınarak sürdürülecektir"
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