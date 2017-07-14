10:45, 14 Temmuz 2017 Cuma

Eski Brezilya Devlet Başkanı her şeye rağmen aday olacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, gelecek yıl yapılacak devlet başkanlığı seçiminde aday olacağını duyurdu.

Lula da Silva, İşçi Partisinin Sao Paulo’daki binasında, yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından 9 yıl 6 ay hapis cezası almasının ardından ilk kez açıklama yaptı.

Gelecek yıl yapılacak Devlet Başkanlığı seçimi için partisine adaylık başvurusu yapacağını ifade eden Lula da Silva "Eğer birisi, bu mahkumiyet ile beni oyundan attığını düşünüyorsa oyunda olduğumu bilebilirler." dedi.

Lula da Silva yeniden seçilebilmek için ilk etapta masumiyetini kanıtlaması gerektiğini, ardından parti içinde ve sokaklarda hummalı bir çalışma yürüteceğini belirtti.

"MORO'NUN TARİHE HESAP VERMESİ GEREKİYOR"

Yargıç Sergio Moro tarafından mahkum edilmesine neden olan suçları kabul etmeyen Lula da Silva “Birinin benimle ilgili delilleri varsa lütfen bana söyleyin. Onları mahkemeye gönderin, yüksek yargıya gönderin, basına gönderin. Kanıtlar üzerinden mahkum edilmiş olsaydım daha mutlu olurdum.” şeklinde konuştu.

Lula da Silva, adaletin yalan söyleyemeyeceğini ve siyasi kararlar alamayacağını ifade ederek “Adalet kanıtlara dayanarak karar vermelidir. Tek kanıt masumiyetimdir. Açıkçası, Moro’nun bana hesap vermesi gerekmiyor. Moro’nun tarihe hesap vermesi gerekiyor. Kimin doğru, kimin yanlış olduğunu söyleyecek olan tarihtir.” yorumunda bulundu.