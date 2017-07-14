10:48, 14 Temmuz 2017 Cuma

Sina Yarımadası'ndaki saldırıda 2 asker öldü



Foto: Arşiv

Mısır'ın kuzeydoğusundaki Kuzey Sina ilinde kimliği belirsiz kişilerin açtığı ateş sonucu kontrol noktasında bulunan 2 asker hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Mısır'ın kuzeydoğusundaki Kuzey Sina ilinde kimliği belirsiz kişilerin açtığı ateş sonucu 2 askerin öldüğü bildirildi. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, El-Ariş kentindeki kontrol noktasında bulunan 2 asker keskin nişancılar tarafından hedef alındı. Askerler olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.