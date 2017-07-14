Astana Asya’nın heyecan verici ilk beş şehri listesine girdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Lonely Planet yayın evi Kazakistan'ın başkenti Astana'yı 2017 yılının en heyecan verici 10 şehri arasında gösterdi.
Listede ilk sırayı Çin’in Gansu eyaleti aldı. İkinci sırada Japonya'nın en büyük liman kenti Yokohama, ondan sonra Hindistan'ın güneyindeki Kerala şehri yer aldı. Kazakistan'ın başkenti Astana’ya bu listede beşinci sıra tanındı.
Uzmanlara göre, Astana şehri, bağımsızlık döneminde Kazak lider Nursultan Nazarbayev’in en büyük vizyonun ürünü.
Lonelyplanet.com sayfasında Kazakistan’ın başkentini şöyle tarif ediliyor: Sonsuz bir çöl üzerinde uçarken aniden dünyanın en büyük altınına benzer gökdelenleri ile karşılaşıyorsunuz.
Buna ek olarak, yayın evi EXPO 2017 fuarının Astana'da yapıldığına dikkat çekti. Haberde yine 2017 itibariyle AB ülkeleri, ABD, Kanada ve Avustralya dahil 45 ülke vatandaşlarının 30 gün süreyle vizesiz Kazakistan ziyaret edebileceği de bildirildi.
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