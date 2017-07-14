11:23, 14 Temmuz 2017 Cuma

Türkiye'den Hindistan'a taziye mesajı





Türkiye, Hindistan'da meydana gelen sel nedeniyle hayatını kaybedenler için taziyelerini bildirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türkiye, Hindistan'da meydana gelen sel nedeniyle hayatını kaybeden 80 kişi için taziye mesajı yayınladı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hindistan'ın Assam, Manipur ve Arunachal Pradesh eyaletlerindeki selde hayatını kaybedenlerin ve yaralalananların olmasından duyulan üzüntü vurgulandı. Açıklamada, "Hindistan halkının acısını yürekten paylaşıyoruz. Hayatlarını kaybedenlerin kederli yakınlarına ve dost Hindistan hükümetine en içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi yer aldı. Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam, Arunaçal Pradeş ve Manipur'da 58 bölgeyi etkileyen aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 80 kişi öldüğü bildirilmişti.

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