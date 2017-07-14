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CHP Meclis törenine katılmayacak
CHP Meclis törenine katılmayacak

CHP, Meclis'te gece yapılacak törene katılmayacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, bu gece TBMM'de yapılacak 15 Temmuz anma törenine katılmayacaklarını söyledi. 



İlgili Konular chp TBMM 15 Temmuz darbe girişimi
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