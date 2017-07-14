12:43, 14 Temmuz 2017 Cuma

Eşref Gani Taliban'ı uyardı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Afganistan Cumhurbaşkanı Muhammed Eşref Gani, Taliban grubunun uzlaşma süreci tekliflerini kabul etmesi için çok az zaman kaldığını ve hükümetin sıkı askeri operasyon politikasının grubun kara listeye alınması çabaları ile uyumlu olacağı konusundaki tutumunu yinelediğini söyledi.

Afganistan Cumhurbaşkanı ayrıca, Afgan hükümetinin önceliklerinin önce Pakistan'la sonra da Taliban ile bir barış anlaşması yapmak olduğunu belirtti ve Taliban'ın tek bir liderliğe sahip olmadığını vurguladı.

Başkan Gani, iki tür barış ve uzlaşı anlaşması olduğunu söyledi: Köylerin ele geçirilmesi ile elde edilen, bir diğeri ise politik bir barış anlaşması.

Barış anlaşmasıyla ilgili olarak Taliban grubuna az zaman kaldığını ve grubun bir an önce bir karar almaları gerektiğini söyledi.

Afgan lideri geçen hafta Taliban'ın barış müzakerelerine katılmayı bırakması durumunda özel olarak belirlenmiş terör örgütleri listesine dahil edileceği konusunda uyardı.

Kabil'deki bir konferansta konuşan Başkan Gani, "Taliban barış sürecini tüm kalbiyle kabul etmeli ya da küresel olarak belirlenmiş teröristlerin uluslararası listesine dahil olmaya hazır olmaları gerekir" dedi.