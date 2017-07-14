Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
15:21, 14 Temmuz 2017 Cuma
Afganistan
12:43, 14 Temmuz 2017 Cuma

  • Paylaş
Eşref Gani Taliban'ı uyardı
Eşref Gani Taliban'ı uyardı

Başkan Gani, Taliban'ın barış müzakerelerine katılabilmesi için daha az zaman kaldığını söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Afganistan Cumhurbaşkanı Muhammed Eşref Gani, Taliban grubunun uzlaşma süreci tekliflerini kabul etmesi için çok az zaman kaldığını ve hükümetin sıkı askeri operasyon politikasının grubun kara listeye alınması çabaları ile uyumlu olacağı konusundaki tutumunu yinelediğini söyledi.

Afganistan Cumhurbaşkanı ayrıca, Afgan hükümetinin önceliklerinin önce Pakistan'la sonra da Taliban ile bir barış anlaşması yapmak olduğunu belirtti ve Taliban'ın tek bir liderliğe sahip olmadığını vurguladı.

Başkan Gani, iki tür barış ve uzlaşı anlaşması olduğunu söyledi: Köylerin ele geçirilmesi ile elde edilen, bir diğeri ise politik bir barış anlaşması.

Barış anlaşmasıyla ilgili olarak Taliban grubuna az zaman kaldığını ve grubun bir an önce bir karar almaları gerektiğini söyledi.

Afgan lideri geçen hafta Taliban'ın barış müzakerelerine katılmayı bırakması durumunda özel olarak belirlenmiş terör örgütleri listesine dahil edileceği konusunda uyardı.

Kabil'deki bir konferansta konuşan Başkan Gani, "Taliban barış sürecini tüm kalbiyle kabul etmeli ya da küresel olarak belirlenmiş teröristlerin uluslararası listesine dahil olmaya hazır olmaları gerekir" dedi.

 

 



İlgili Konular Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Afganistan Haberleri
İsrail polisi Kudüs Müftüsü'nü gözaltına aldı
İsrail polisi Kudüs Müftüsü'nü gözaltına aldı

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da yaşanan olayın ardından Kudüs Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin'i gözaltına aldı.
Eşref Gani Taliban'ı uyardı
Eşref Gani Taliban'ı uyardı

Başkan Gani, Taliban'ın barış müzakerelerine katılabilmesi için daha az zaman kaldığını söyledi
Çin hava kuvvetleri quot Tayvan telaşa kapılmasın quot
Çin hava kuvvetleri: "Tayvan telaşa kapılmasın"

Çin Savunma Bakanlığı, "Hava güçlerimizin bölgedeki rutin eğitim uçuşları sürecek. İlgili ülkeler bu duruma alışsın" açıklamasında bulundu
Astana Asya nın heyecan verici ilk beş şehri listesine girdi
Astana Asya’nın heyecan verici ilk beş şehri listesine girdi

Kazak lider Nazarbayev'in en büyük vizyonu olarak değerlendirilen Astana bu yıl en heyecan verici 10 şehirden biri seçildi
Sina Yarımadası'ndaki saldırıda 2 asker öldü
Sina Yarımadası'ndaki saldırıda 2 asker öldü

Mısır'ın kuzeydoğusundaki Kuzey Sina ilinde kimliği belirsiz kişilerin açtığı ateş sonucu kontrol noktasında bulunan 2 asker hayatını kaybetti
Eski Brezilya Devlet Başkanı her şeye rağmen aday olacak
Eski Brezilya Devlet Başkanı her şeye rağmen aday olacak

Lula da Silva, mahkum edilmesine neden olan suçları reddederek 2018 devlet başkanlığı seçiminde aday olacağını açıkladı
Sudan ABD ile müzakerelere son ilişkiye devam
Sudan, ABD ile müzakerelere son ilişkiye devam

Sudan Dışişleri Bakanı Gandur, ABD'nin ülkeye uyguladığı yaptırımların son gününde 3 ay daha erteleme kararı almasının ardından yaptığı açıklamada, "Sudan ile ABD kurumları arasındaki ikili işbirliği, beş yörünge esas alınarak sürdürülecektir"
ABD'den Sudan'daki Amerikan vatandaşlarına uyarı
ABD'den Sudan'daki Amerikan vatandaşlarına uyarı

ABD, Sudan'daki vatandaşlarını bugün dışarı çıkmamaları konusunda uyardı
IMF'den Mısır'a vereceği kredinin ikinci kısmına onay
IMF'den Mısır'a vereceği kredinin ikinci kısmına onay

IMF, Mısır'a vereceği 12 milyar dolarlık kredinin 1,25 milyar dolarlık ikinci kısmının ödenmesini onayladı
Arap Birliği'nden 'Sudan' açıklaması
Arap Birliği'nden 'Sudan' açıklaması

Arap Birliği, Washington yönetiminin Sudan'a yönelik yaptırımlarını kaldırmayı ertelemesine ilişkin kararını üzüntüyle karşıladı
Senato Trump'ın oğlunu ifadeye çağırıyor
Senato, Trump'ın oğlunu ifadeye çağırıyor

ABD Senatosu Adalet Komisyonu Başkanı Grassley, Trump’ın oğlu Donald Trump Jr.'ı bir mektupla Komitede ifade vermeye çağıracağını, gelmemesi durumda mahkeme kararı hazırlatacağını söyledi
El-Cezire kanalı kapatılmayacak
El-Cezire kanalı kapatılmayacak

Katar ambargosu nedeniyle kapatılması istenen El-Cezire kanalı kapatılmayacak
3 Filistinliyi katleden işgal güçleri Mescid-i Aksa'yı kapattı
3 Filistinliyi katleden işgal güçleri Mescid-i Aksa'yı kapattı

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da silahlı saldırı girişiminde bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürdü, Mescid-i Aksa'yı kapattı. Mescid-i Aksa'da bugün Cuma namazı kılınmayacak
Suudi Arabistan Kralı'nın ağabeyi Prens Abdurrahman vefat etti
Suudi Arabistan Kralı'nın ağabeyi Prens Abdurrahman vefat etti

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın ağabeyi olan Prens Abdurrahman, 86 yaşında hayatını kaybetti
Macron ile Trump 'küresel ısınma'da ayrı düştü
Macron ile Trump 'küresel ısınma'da ayrı düştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Başkanı Donald Trump ile Elysee Sarayı’nda bir araya geldi
Suriyeli muhaliflerden BM önünde protesto
Suriyeli muhaliflerden BM önünde protesto

Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu MYK üyeleri, BM önünde Lübnan'ın Arsal kampında yaşanan olayları protesto etti

Haberler

İsveç'in istemediği sığınmacılar Afganistan'a
İsveç'in istemediği sığınmacılar Afganistan'a

Afgan liderden Pakistan'a 'Hindistan' teklifi
Afgan liderden Pakistan'a 'Hindistan' teklifi

İran ve Afganistan arasında istihbarat anlaşması
İran ve Afganistan arasında istihbarat anlaşması

Afganistan lideri Gani İran'da
Afganistan lideri Gani İran'da

Afganistan lideri Eşref Gani, ABD'ye gidiyor
Afganistan lideri Eşref Gani ABD'ye gidiyor

Afganistan'da kabine listesinde değişiklik
Afganistan'da kabine listesinde değişiklik

Afganistan'da nihayet hükümet kuruldu
Afganistan'da nihayet hükümet kuruldu

Afganistan'da çok sayıda üst düzey yetkili azledildi
Afganistan'da çok sayıda üst düzey yetkili azledildi






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 