İsrail polisi Kudüs Müftüsü'nü gözaltına aldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kudüs Müftüsü Hüseyin’in oğlu Ömer Hüseyin yaptığı açıklamada, "İsrail polisi Şeyh Hüseyin'i zor kullanarak gözaltına aldı ve bilinmeyen bir yere götürdü." dedi.
Ömer Hüseyin, babasının, Mescid-i Aksa'nın Aslanlı (El-Esbat) Kapısı'nda toplanan Filistinlilere cuma namazını kıldırmak üzere bölgeye geldiği sırada gözaltına alındığını ifade etti.
İsrail polisi, sabah saatlerinde silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 2 Filistinliyi Mescid-i Aksa’nın giriş kapısında, bir Filistinliyi de Aksa'nın avlusunda öldürdüğünü, saldırıda yaralanan 2 İsrail polisinin de hastanede öldüğünü açıklamıştı.
Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatıldığı ve Kudüs Bölge Polis Müdürlüğü'nün bugün Aksa'da namaz kılınmasına izin vermeyeceği belirtilmişti.
Polis ayrıca Aksa'nın da içinde bulunduğu şehrin surlarla çevrili Eski Şehir bölgesini ve çevresindeki yolları da giriş çıkışa kapattı. Çok sayıda İsrail polisinin şehrin giriş kapılarında konuşlandığı ve şehrin üzerinde polis helikopterlerinin uçtuğu gözlendi. Polis, şehrin çevresinde bulunan Filistinlileri de uzaklaştırarak, surların yüz metre kadar ilerisine demir barikatlar kurdu.
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da yaşanan olayın ardından Kudüs Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin'i gözaltına aldı.
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