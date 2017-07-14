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El Sani: Kimsenin Katar'daki askeri üssü tartışma hakkı yok
El Sani: Kimsenin Katar'daki askeri üssü tartışma hakkı yok

Katar Dışişleri Bakanı el Sani, "(Türkiye'nin Katar'daki askeri üssüne ilişkin) Madem ki yasalara uygun yapılmış bir anlaşma var, öyleyse herhangi bir devletin bunu tartışma veya buna itiraz etme hakkı söz konusu değildir" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el Sani, Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün iki ülke arasındaki anlaşmalara bağlı olduğunu belirterek, "Madem ki yasalara uygun yapılmış bir anlaşma var, öyleyse herhangi bir devletin bunu tartışma veya buna itiraz etme hakkı söz konusu değildir." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti için Türkiye'ye gelen Katar Dışişleri Bakanı el Sani ile ikili ilişkilerin yanı sıra güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı görüşmenin ardından Bakanlık Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

El Sani, Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün burada yaptığımız toplantı ve keza Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağımız toplantıya da büyük önem veriyoruz." diye konuştu.

Türkiye'yi ziyaretinin iki ana sebebi bulunduğunu kaydeden el Sani, şunları söyledi:

"Her şeyden önce zikredeceğim ilk sebep; bu ziyaretimizin geçen yıl meydana gelmiş olan hain darbe girişiminin yıl dönümüne denk gelmesi. İkinci sebebe gelince kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin Katar'a vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkürlerimizi bildirmemizin yanı sıra, bilindiği üzere ülkemiz, kanunlara uygun olmayan bir şekilde bir ablukaya maruz kalmaktadır. Bu münasebetle Katar devleti ve hükümeti adına başta Türkiye Cumhuriyeti'ne, Cumhurbaşkanı'na ve Dışişleri Bakanı'na teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz."

El Sani, 3 Körfez ülkesi ve Mısır'ın Katar'a yönelik uygulamasının gayrimeşru olduğuna işaret ederek, söz konusu ablukanın sebeplerinin temelsiz suçlamalara dayandığını ifade etti.

"SUÇLAMALAR GERÇEKLERE DAYANMAMAKTADIR"

"Bu krizi izleyenler de şunu açıkça görmektedirler; bu öne sürülmüş olan suçlamalar gerçeklere dayanmamaktadır." diyen el Sani, Katar'ın ise ilk andan itibaren Arap ve dünya kamuoyunun bilinçli olmasına dayanarak hareket ettiğini belirtti.

El Sani, Katar'a yöneltilen suçlamaların Arap ve dünya kamuoyu tarafından reddedildiğinin altını çizerek, "Bu krizde Katar'ın yanında yer alan bütün kardeş ve dost ülkelere desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmesinde, krizle ilgili son gelişmelerin, Kuveyt'in arabuluculuk çabalarının ve ABD ile krizin çözümü noktasında yapılan iş birliği konularının ele alındığını bildiren el Sani, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Katar'ı son günlerde iki kere ziyaret ettiğini anlattı.

El Sani, krizin çözümü için diplomatik görüşmelerin devam ettiğini de belirterek, "Katar her zaman olduğu gibi tekrar şunu vurgulamıştır ki bu krizin çözümlenmesi yapıcı bir diyaloğa dayanmalı ve aynı zamanda karşılıklı saygı çerçevesinde ve devletlerin saygınlığına da saygı göstererek olur." diye konuştu.

"SUÇLAMALARI İSPATLAYACAK HERHANGİ BİR DELİL SUNULMUŞ DEĞİL"

Ablukayı uygulayan ülkelerin şikayetleri bulunması durumunda bunların şu andaki gibi değil sağlam temeller üzerinden kendilerine iletilmesi gerektiğini vurgulayan el Sani, Katar'ın da ablukayı uygulayan ülkeler gibi terörle mücadeleye her zaman destek verdiğini hatırlatttı.

"Bu ablukanın üzerinden 40 gün geçmiş olmasına rağmen şimdiye kadar öne sürülen suçlamaları ispatlayacak herhangi bir delil sunulmuş değildir." ifadesini kullanan el Sani, Katar'ın, bu krizin yapıcı bir diyalog temeli üzerinde çözümlenmesinden yana olduğunu kaydeti.

"TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİ PAZARLIK KONUSU ETMEDİ"

El Sani, toplantıda Türkiye ve Katar arasındaki ikili ilişkilerin de ele alındığını belirterek, yıl içinde iki ülkenin liderlerinin bir araya geleceği Yüksek Düzeyli İş Birliği toplantısının da konuşulduğunu aktardı.

İki ülke arasındaki iş birliği mekanizmasının gelişmesinin son derece memnuniyet verici olduğunun altını çizen el Sani, "Bu iş birliğimizin artırılmasını ümit ediyoruz." diye konuştu.

El Sani, Suriye'deki son durumun da görüşüldüğünü, Suriye'deki gerginliğin azaltılmasına ilişkin yapılan anlaşmanın ele alındığını söyledi.

Katar Dışişleri Bakanı el Sani, kendisini, bölgenin ve özellikle de Katar'ın içinde bulunduğu bu önemli günlerde ağırladığı için Çavuşoğlu'na teşekkür ederek, "Türkiye hiçbir zaman ilkelerini pazarlık konusu etmedi." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un krizin çözümlenmesi konusunda Katar'a yaptığı ziyaretlerin başarısız olduğu iddialarının doğruları yansıtmadığını da belirten Bakan el Sani, "Bu ziyaretin başarısız olduğunu gösteren herhangi bir kıstas veya bir gösterge söz konusu değildir." değerlendirmesinde bulundu.

El Sani, krizin, böylesine gergin bir ortamda bir günde çözülmesinin söz konusu olmadığına dikkati çekerek, "Sonuca varabilmek için gerek ABD ile gerekse Kuveyt ile temaslarımız devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Katar'daki üssü hakkında değerlendirmede de bulunan el Sani, şunları söyledi:

"Katar'ın imzalayacağı herhangi bir askeri anlaşma eğer uluslararası yasalarla çelişmiyorsa o zaman asla tartışma konusu bile olamaz. Madem ki yasalara uygun yapılmış bir anlaşma var, öyleyse herhangi bir devletin bunu tartışma veya buna itiraz etme hakkı söz konusu değildir."



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