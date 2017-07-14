15:23, 14 Temmuz 2017 Cuma

Tatar aktivist Rafis Kaşapov'e 8 yıl polis denetimi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

2015 yılından beri tutuklu olan milli Tatar aktivist Rafis Kaşapov'un yıl sonundaki tahliyesine 8 yıllık polis denetimi şartı getirildi.

Kırım Haber Ajansı'nda yer alan habere göre şartlı tahliyelerde görülmemiş bir karar olduğunu belirten Kaşapov'un avukatları karara tepkili. Ayrıca bu süre içerisinde her türlü siyasi ve toplumsal faaliyetlerine de sınırlama getirileceği de açıklandı. Kaşapov'un avukatı Ruslan Garifullin'in Azatlık Radiosu'na verdiği demeçte böyle bir uygulamanın Rusya'da daha önce görülmediği belirtildi. Rafis Kaşapov'un Aralık ayında tahliye olması bekleniyor.

Rafis Kaşapov Tataristan'ın Yarçallı (Chally) şehrinin Tatar Toplumsal Merkezi başkanıydı. 2009 yılından beri çeşitli yargılanmalara tabi tutulan Rafis Kaşapov 2014 yılında Kırım'ın işgaline tepki göstermişti. 2015 yılında bölücülük ve etnik kışkırtma suçları ile hapsedilen Rafis Kaşapov üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.