15:29, 14 Temmuz 2017 Cuma

Orta Doğu'nun en büyük tuz gölü yok olma tehlikesinde

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği (TKÜUGD) İran Masası İran’da Azerbaycan Türkleri’nin yaşadığı bölgede olan Urmu Gölü’nün yüzde 90'dan fazlasının kuruduğunu açıkladı.

qha'da yer alan habere göre, TKÜUGD gölün tamamen kuruması halinde 12 milyondan fazla Türk'ün bölgeyi terk etmek zorunda kalacağını bildirdi. TKÜUGD bölgede bulunan üyelerine ve kaynaklarına dayandırdğı açıklamada, "Kuruma sonrası tuzlu rüzgârların ortaya çıkması ile Tebriz, Urmu, Hoy Marağa, Salmas, Sulduz ve diğer şehirlerinde yaşayanların kanser tehlikesi altına girecektir. Bölgede 15 yıldan fazla bir süredir çevreci eylemciler ve Güney Azerbaycan eylemcileri bu konuda İran yetkililerini uyarıp, bu faciayı onlara bildiriyorlar" denildi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani seçim kampanyalarında Urmiye Gölü'nün yeniden canlandırılacağının sözünü vermişti. Bölge halkı bugün 14 Temmuz'da saat 17.00'de Urmu Gölü yakınlarında toplanarak dünyanın dikkatini kuraklığa çekmeye çalışacak. İran’daki Urmu Gölü ve Van Gölü arasında 100 km mesafe bulunuyor. Urmu Gölü'nü Canlandırma Komisyonu kuruyan gölü canlandırmak için Van Gölü'nden su taşımayı planlamıştı. Tahran yönetiminin gölü eski haline döndürmek için 6 milyar dolar ayırdığı ifade ediliyor.