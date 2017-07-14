15:36, 14 Temmuz 2017 Cuma

Irak'ta 14 Temmuz Katliamı şehidi Türkmenler anıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak'ın Kerkük kentinde, 1959'da yaşanan 14 Temmuz Kerkük Katliamı'nda hayatını kaybeden Türkmenler düzenlenen törenle anıldı.

Kerkük Türkmen Şehitliği'ni ziyaret eden Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, yaptığı açıklamada, Türkmenlerin günümüzde de haksızlıklara uğradığını ifade etti.

Salihi, ''Günümüzde Türkmenlere karşı yapılan haksızlıklar 1959 katliamının devamıdır. Çeşitli taraflar Türkmenleri yok etmek için öldürme, kaçırma ve her türlü yolu deniyorlar.'' dedi.

"REFERANDUMLA TÜRKMEN GERÇEĞİ DEĞİŞTİRİLEMEZ"

Kerkük'teki Türkmen gerçeğini değiştirmek için kentteki Kürt siyasilerin tüm yolları denediğini belirten Salihi, ''Bayrak krizi ve referandumlarla Kerkük'teki Türkmen varlığı ve gerçeği değiştirilemez. Daha önce deneyip başarılı olmadıkları gibi bundan sonra da başarılı olamazlar.'' diye konuştu.

DEAŞ sonrası dönemde bölgeyi kötü günlerin beklediğini vurgulayan Salihi, şunları kaydetti:

''DEAŞ sonrası bölgenin haritasının değiştirileceğini düşünüyoruz. Türkmenler bu oyunlara hazırlıklı olmalı ve bölge ülkeleri de engel olmalı. Bu tehlikeye karşı durmak bir tek Türkiye'nin görevi değil, tüm ülkeler birlikte hareket etmeli.''

14 TEMMUZ KATLİAMI

Kerkük'te 14 Temmuz 1959'da cumhuriyetin ilanının birinci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan yüzlerce Türkmen, dönemin Komünist Partisi üyeleri tarafından öldürülmüştü. Söz konusu olay tarihe "14 Temmuz Katliamı" olarak geçmişti.