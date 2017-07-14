15:34, 14 Temmuz 2017 Cuma

ABD Kosova’ya bir tabur daha gönderiyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Amerika Birleşik Devletleri Texas, Kuzey Carolina, California ve New York eyaletlerinden 500 askeri daha 19 Temmuz’da Kosova’ya gönderecek. ‘Stars and Stripes’ gazetesi Kosova’da gerginliğin artabilme ihtimali nedeniyle ABD askerlerinin gönderileceğini yazmaktadır.

Kosova’ya gönderilecek ABD askerlerinin yaklaşık dokuz ay kalmaları öngörülüyor.

Kosova Haber ajansınında belirtilen ‘Stars and Stripes’ gazetesinin yazdığına göre Arnavut milliyetçi partilerinin belirgin bir artış gösterdiği son Haziran genel seçimlerinden sonra, Kosova’da gerginlik artış kaydetti. Diğer yandan Belgrat’a sadık olan bilinen Sırp Listesi siyasi oluşumu da Sırp topluluğundan oyların çoğunu almaya başardı.

Stars and Stripes gazetesinde, “NATO’nun korumasına başta karşı olan yerli Sırplar, onları korumak amacıyla şimdi NATO askerlerinin Kosova’da kalmalarını istiyorlar.” diye belirtildi.

NATO ise Kosova Güvenlik Gücü’nün Kosova Ordusu’na dönüşmesi için Kosova makamlarının girişimine karşı çıktı.

NATO Barış Gücü Misyonu, Kosova ile Sırbistan arasında meydana gelen gerilimden sonra, son aylarda önemini bir hayli daha artırmış bulunuyor. NATO komutanları ise onların başrolünün birbirine düşman olmuş iki toplum arasında engelsiz bir diyalogu temin etmek olduğunu ifade ediyorlar.

Avrupa Danışma Konseyi Koordinatörü profesör Folorian Bieber, Amerikan askerlerinin Balkanlar’da sembolik bir rolü gerçekleştirdiklerini belirtti.