15:40, 14 Temmuz 2017 Cuma

Esed rejimi Doğu Guta'ya yine gazla saldırdı



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Esed rejiminin, başkentin Doğu Guta bölgesindeki askeri muhaliflere içeriği bilinmeyen gazla saldırması sonucu 3 muhalif yaralandı. Rejim güçleri, dün de aynı gölgeye içeriği bilinmeyen gazla saldırmış, 10 muhalif etkilenmişti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Esed rejimi, başkent Şam'da ''çatışmasızlık bölgeleri'' içerisinde yer alan Doğu Guta bölgesindeki Ayn Terma beldesinde, muhaliflerin cephe hatlarına içeriği bilinmeyen gazla saldırdı. 3 askeri muhalif, gazdan etkilendi. Doğu Guta'daki Cobar Tıp Merkezinden yapılan açıklamada, ''Rejim güçleri, Ayn Terma'da muhaliflerin cephe hattına zehirli gazla saldırdı. Çevreye yayılan gazlardan etkilenen 3 muhalif tıp merkezine getirildi.'' bilgisi verildi. Açıklama, gazdan etkilenenlerde kusma, nefes darlığı, görme bozukluğu gibi belirtilerin olduğu ifade edildi. Rejim güçleri, dün de aynı gölgeye içeriği bilinmeyen gazla saldırmış, 10 muhalif etkilenmişti. Rejimin son 3 haftadır yoğun şekilde saldırdığı Doğu Guta bölgesi, Türkiye, Rusya ve İran'ın 3-4 Mayıs'taki Astana toplantısında belirlediği "çatışmasızlık bölgeleri" içinde yer alıyor. Esed rejimi, Doğu Guta'nın güneydoğu ucunda, yarımada şeklindeki Cobar mahallesindeki muhalifleri, güneybatısındaki Ayn Terma'dan kopararak, tek başına askeri kuşatmaya almayı hedefliyor.

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