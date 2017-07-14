16:29, 14 Temmuz 2017 Cuma

Kerkük katliamının 58'inci yılı





Irak hükümet kuvvetlerinin 1959'da gerçekleştirdikleri Türkmen katliamının bu yıl 58'nci yılı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Irak'ta 14 Temmuz 1959'daki Kerkük katliamında hayatını kaybeden Türkmenler için Ankara'da Mevlid-i Şerif okutuldu. Irak Türkmen Cephesinin (ITC) Türkiye Temsilciliğince, Kerkük'te Türkmenlerin katledilişinin 58'inci yılı nedeniyle Maltepe Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi. Irak'ta cumhuriyetin kuruluşunun birinci yılını kutlamak üzere sokaklara çıkan Türkmenlerin üzerine kimliği belirsiz kişilerce 14 Temmuz 1959'da ateş açılmış, saldırıda yüzlerce Türkmen hayatını kaybetmişti.

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