16:41, 14 Temmuz 2017 Cuma

Avrupa Birliği'nden 15 Temmuz açıklaması!





Avrupa Birliği, 15 Temmuz'un yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada kalkışmayı kınadı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Avrupa Birliği, 15 Temmuz'un yıldönümü nedeniyle bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Darbe girişimini bir kez daha kınıyoruz. Türkiye ve halkıyla dayanışma içerisindeyiz." ifadeleri yer aldı.

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