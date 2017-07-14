Avrupa Birliği'nden 15 Temmuz açıklaması!

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Avrupa Birliği, 15 Temmuz'un yıldönümü nedeniyle bir açıklama yaptı.
Açıklamada, "Darbe girişimini bir kez daha kınıyoruz. Türkiye ve halkıyla dayanışma içerisindeyiz." ifadeleri yer aldı.
Katif kentinde son iki haftada emniyet güçlerini hedef alan beşinci saldırıda 1 asker öldü, 1'i yaralandı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ABD'nin, geçen aralık ayında ülkeden sınır dışı edilen Rus diplomatların yerine görevlendirilen diplomatlara vize vermediğini söyledi
Paris ve Brüksel'de haziran ayında bir gün arayla meydana gelen saldırı girişimlerini DEAŞ üstlendi
Halkın yarıdan fazlasının derme çatma barakalarda kaldığı Kenya'da, zenginle fakir arasındaki uçurum dikkati çekiyor. Afrika'nın en büyük gecekondu mahallerinden Kibera'da 2 milyondan fazla kişi teneke evlerde barınıyor
Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan biraraya gelerek Balkan ülkelerinin AB ailesine katılımı gibi konuları görüştüler
Almanya’nın Frankfurt ve Köln kentlerindeki camilerde şehitler için anma programları düzenlendi
Avrupa Birliği, 15 Temmuz'un yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada kalkışmayı kınadı
Irak hükümet kuvvetlerinin 1959'da gerçekleştirdikleri Türkmen katliamının bu yıl 58'nci yılı
Esed rejiminin, başkentin Doğu Guta bölgesindeki askeri muhaliflere içeriği bilinmeyen gazla saldırması sonucu 3 muhalif yaralandı. Rejim güçleri, dün de aynı gölgeye içeriği bilinmeyen gazla saldırmış, 10 muhalif etkilenmişti.
ITC Başkanı Salihi, "Günümüzde Türkmenlere karşı yapılan haksızlıklar 1959 katliamının devamıdır. Bayrak krizi ve referandumlarla Kerkük'teki Türkmen varlığı ve gerçeği değiştirilemez" dedi
Kosova'daki haziran seçimlerinden sonra artan gerginliğe müdahale etmek için ABD'den 500 asker 19 Temmuz'da Kosova'ya gönderilecek
İran’da flamingolar için büyük bir yaşam alanı olan, Orta Doğu'nun en büyük tuz gölü Urmu Gölü, küresel ısınma sebebiyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.
2015 yılından beri tutuklu olan milli Tatar aktivist Rafis Kaşapov'un yıl sonundaki tahliyesine 8 yıllık polis denetimi şartı getirildi.
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da yaşanan olayın ardından Kudüs Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin'i gözaltına aldı.
Başkan Gani, Taliban'ın barış müzakerelerine katılabilmesi için daha az zaman kaldığını söyledi
Çin Savunma Bakanlığı, "Hava güçlerimizin bölgedeki rutin eğitim uçuşları sürecek. İlgili ülkeler bu duruma alışsın" açıklamasında bulundu