16:56, 14 Temmuz 2017 Cuma

Almanya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Almanya’nın Frankfurt ve Köln kentlerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitler için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Frankfurt’ta Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) Bağlı Merkez Camisinde cuma namazı öncesinde düzenlenen programa Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Konsolos Özkan Durmaz ve Din Hizmetleri Ataşesi Ramazan Dağlı’nın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Selanın okunmasıyla başlayan programda, Frankfurt Merkez Cami Din Görevlisi İsmail Dağ ve DİTİB Bad Homburg Cami Din Görevlisi Ahmet Beyaz Mevlid-i Şerif okurken, Ateşe Dağlı da şehitler için Hessen Eyaleti’nde okunan 15 Hatmi Şerif’in duasını yaptı.

Program boyunca tüm şehitler rahmetle yad edildi, cemaat okunan dualara hep bir ağızdan amin dedi.

Cuma namazının kılınmasının ardından sona eren programda lokum ve meyve ikramı yapıldı.

Almanya'nın Köln kentindeki DİTİB Köln Merkez Camisi’nde de cuma namazı öncesinde şehitler için Mevlid-i Şerif okundu, dualar edildi.

Geçtiğimiz ay ibadete açılan ve Avrupa'nın en modern camisi olarak bilinen camide cemaat ellerini semaya açıp şehitler için hep bir ağızdan dua etti, vatanın birlik ve beraberliği için dilekte bulundu.

DİTİB Genel Başkan Yardımcısı Suat Okuyan, namaz öncesi yaptığı konuşmada 15 Temmuz darbe girişiminin sadece Türkiye ve dünyadaki Türkleri değil, tüm Müslüman alemini derinden üzdüğünü ifade etti.

Hain saldırıda yüzlerce şehit verildiğini vurgulayan Okuyan, “Binlerce gazimiz ve insanlarımızın atlattığı bu badirede çok büyük imtihanlar vererek , ecdadımızdan aldığımız emaneti, vatan ve millet sevgisini evlatlarına emanet etmek üzere mücadele verdiler. Bu mücadeleleri kutlu olsun diyoruz. Bugün ülkemiz başta olmak üzere Almanya ve Avrupa'nın dört bir yanında yaşayan Müslüman kardeşlerimizin o aziz şehitlerimizi yad etmek üzere duaları olacak. Allah dualarımızı kabul etsin." diye konuştu.

Okuyan, şehitler için yapılan duada, “Bu hain darbe girişimi karşısında Çanakkale ruhuyla beraber yek vücut olan, göğsünü siper ederek bu hain kalkışmaya dur diyen, dilleri dualı, gönülleri imanlı bu cefakar milletimize Allah asla zeval vermesin.” ifadelerini kullandı.