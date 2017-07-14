17:22, 14 Temmuz 2017 Cuma

DGS sınav giriş belgesi yayınlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ÖSYM tarafından yüz binlerce adayın katılımıyla yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için sınav giriş belgesi yayınlandı.

Ön lisans mezunu olan adayların lisans programlarına dikey geçiş yapması için katılacağı Dikey Geçiş Sınavı için sınav giriş yerleri belli oldu. Adaylar, bilindiği üzere sınav giriş belgesi ile sınava girecekleri merkezi öğrenecek ve aynı zamanda sınava katılım sağlamak için bu belgeyi kullanacak.

DGS sınav giriş belgesi, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı ve adaylar T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi ile sisteme giriş yaparak DGS sınav giriş belgelerini edinebilecekler.