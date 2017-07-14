Türkiye Almanya'nın talebini geri çevirdi

El Sani: Kimsenin Katar'daki askeri üssü tartışma hakkı yok

Katar Dışişleri Bakanı el Sani, "(Türkiye'nin Katar'daki askeri üssüne ilişkin) Madem ki yasalara uygun yapılmış bir anlaşma var, öyleyse herhangi bir devletin bunu tartışma veya buna itiraz etme hakkı söz konusu değildir" dedi