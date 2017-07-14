17:56, 14 Temmuz 2017 Cuma

Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan'dan üçlü zirve

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yunanistan’ın Selanik kentinde, Yunanistan, Sırbistan ve Bulgaristan’ın katılımıyla üçlü zirve yapıldı.

Zirveye, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov katıldı.

Üçlü zirve gündeminde, ekonomik işbirliği, ulaşım ve Balkan ülkelerinin AB üyeliğiyle ilgili konular ele alındı.

ÇİPRAS: ÜÇ ÜLKENİN AMACININ BALKAN YARIMADASI'NIN BİRLİKTE KALKINMASI VE REFAHI

Çipras, görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, zirvede, üç ülke arasında karşılıklı ticaret ve yatırımların arttırılması ve Balkan ülkelerinin AB ailesine katılımı gibi konuların ele alındığını belirterek, üç ülkenin amacının Balkan Yarımadası'nın birlikte kalkınması ve refahı olduğunu söyledi.

Selanik kenti ile Belgrad arasında demiryolu ve Tuna nehri üzerinden gemi bağlantısı kurulması gibi projelerin görüşmelerin başlıca maddelerini oluşturduğunu vurgulayan Çipras, "Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan bölgede birlikte istikrar unsuru olarak önemli rol oynayabilir." dedi.

Çipras, AB Komisyonunun, Balkan ülkelerinin AB perspektifini desteklediğini belirterek, “Yunanistan, Sırbistan’ın AB üyeliğini bütünüyle destekliyor. İnisiyatifleri değerlendirerek ilgiyi canlandırmalıyız. Avrupa’nın güvenliğinin Balkanlardan geçtiğini açıkça ortaya koymalıyız.” ifadesini kullandı.

Borisov da AB üyesi olan Bulgaristan ile Yunanistan arasında yeni sınır kapıları açılmasının iki üke arasındaki ticaret ve turizme önemli katkı sağladığına değinerek, Sırbistan’ın da AB ailesine katılımı için elinden geleni yapacağını söyledi.

Bulgaristan ile Yunanistan arasında karayolu ve demiryolu bağlantıları kurulmasının kendisinin de bir hayali olduğunu aktaran Borisov, bu konunun Bulgaristan’ın, AB Dönem Başkanlığı döneminde ele alacağı öncelikli konular arasında bulunduğunu kaydetti.

Vucic ise Sırbistan’ın ekonomi içerikli projelerde yer almaya hazır olduğunu belirterek, Yunanistan ve Bulgaristan’a, ülkesinin AB perspektifine verdikleri destek için teşekkür etti.