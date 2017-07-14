19:04, 14 Temmuz 2017 Cuma

Paris ve Brüksel'deki saldırı girişimlerini DEAŞ üstlendi





Paris ve Brüksel'de haziran ayında bir gün arayla meydana gelen saldırı girişimlerini DEAŞ üstlendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi DEAŞ'e ait olduğu bilinen bir propaganda dergisinde, Paris ve Brüksel'de haziran ayında saldırı gerçekleştirmeye çalışan kişilerin DEAŞ mensubu olduğu belirtildi. Paris'in ünlü meydanı Champs Elysees'de 19 Haziran'da bir saldırgan, aracını kasıtlı olarak jandarma minibüsüne çarpmıştı. Saldırganın isminin terör listesinde olduğu ve araç içinde gaz dolu şişeler bulunduğu duyurulmuştu. Olayda saldırgan hariç ölen olmamıştı. 20 Haziran'da da Brüksel Merkez İstasyonu'nda bomba patlatmak isteyen bir kişi Belçika güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmişti. Olayda yaralanma ya da can kaybı olmamıştı.

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