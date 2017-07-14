19:08, 14 Temmuz 2017 Cuma

Trabzon merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 26 gözaltı



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Trabzon merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Trabzon merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 26 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'ye yönelik Trabzon merkezli Balıkesir, Sakarya ve Niğde'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullandığı iddia edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan, ev hanımı, memur, işçi ve çeşitli meslek mensubu 30 zanlıdan 26'sı gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 4 şahsın ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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