19:58, 14 Temmuz 2017 Cuma

Suudi Arabistan'da son iki haftada beşinci silahlı saldırı





Katif kentinde son iki haftada emniyet güçlerini hedef alan beşinci saldırıda 1 asker öldü, 1'i yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suudi Arabistan'ın Katif kentinde devriye aracını hedef alan silahlı saldırıda 1 askerin öldüğü bildirildi. Suudi Arabistan resmi haber ajansı SAP'ın İçişleri Bakanlığına dayandırdığı habere göre, Katif'teki Ramis sahilinde devriye gezen bir askeri araca ateş açıldı. Kaynağı tespit edilemeyen saldırıda, Muhammed Hüseyin Hezazi adlı askerin hayatını kaybettiği, Halid Muabber Hakemi'nin ise yaralandığı aktarıldı. Bu saldırı, Katif'te iki hafta içinde düzenlenen 5'inci saldırı oldu.

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