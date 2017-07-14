20:01, 14 Temmuz 2017 Cuma

Erdoğan'a suikast girişimi davası pazartesi devam edecek





Muğla'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasına pazartesiye kadar ara verildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, deliller ve bilirkişi raporları okundu. Sanıklar ve avukatları, dosyaya yeni giren deliller ve raporları incelemek için süre istedi. Talebi kabul eden mahkeme heyeti, duruşmaya 17 Temmuz Pazartesi saat 13.30'a kadar ara verildiğini açıkladı. Duruşmanın sona ermesinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında mahkeme salonunun bahçesindeki jandarma araçlarına bindirilen sanıklar, cezaevine götürüldü. Davada saldırıyı gerçekleştiren FETÖ'nün "suikast timi"ndeki biri firari 37 asker için en az altışar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep ediliyor.

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