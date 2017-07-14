7 bin 84 üniversite adayının LYS sonucu yeniden hesaplandı

ÖSYM tarafından, Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonrası yapılan kontrollerde, hiçbir adayın sınav puanlarında bir değişiklik olmamakla birlikte, LYS ve YGS yerleştirme puanlarının hesaplanmasında kullanılan ek puan ve puan kesintisi kayıtlarının güncellenmesinde oluşan hata nedeniyle bazı adayların eğitim durumlarının, güncel haliyle hesaba katılmadığının tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada, 7 bin 84 üniversite adayının yerleştirme puanlarının yeniden hesaplandığı, buna bağlı olarak tüm adayların başarı sıralamalarının güncellendiği, güncellemeler sonucunda, puan kesintisi yapılan adaylar hariç, adayların puanlarında bir değişiklik olmamasına rağmen başarı sıralamalarında genel olarak yukarı yönde bir değişiklik gerçekleştiği ve son güncellenen sonuçların tüm adayların erişimine açıldığı duyuruldu.
ÖSYM'den yapılan açıklamada 7 bin 84 üniversite adayının puanlarının yeniden hesaplandığı belirtildi. Tüm adayların başarı sıralaması yeniden güncellendi
Muğla'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasına pazartesiye kadar ara verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütünün mensubu olanları devlet niye beslesin? Benim 250 vatandaşım öldürülmüş, 2 bin 193 vatandaşım yaralı. Bunların yarasını kim saracak acaba, 250 şehidimi kim geri getirecek?" dedi.
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