20:25, 14 Temmuz 2017 Cuma

Katar'dan Mescid-i Aksa'nın kapatılmasına tepki





Katar, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'yı kapatarak cuma namazının kılınmasını engellemesini "şiddetle" kınadığını bildirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Katar, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'yı kapatarak cuma namazının kılınmasını engellemesini "şiddetle" kınadığını bildirdi. Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatılması, askeri bölge ilan edilmesi ve Müslümanların namaz kılmalarının engellenmesi, İslam dininin kutsallarına yönelik ciddi bir ihlaldir. Yapılanlar, dünyadaki milyonlarca Müslümanın duygularını kışkırtıyor." denildi. Açıklamada, uluslararası topluma ihlallerin durdurulması konusunda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirme çağrısında bulunuldu. İsrail polisi, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı. Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatıldığı ve Kudüs Bölge Polis Müdürlüğü'nün bugün Aksa'da namaz kılınmasına izin vermeyeceği belirtilmişti.

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