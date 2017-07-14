Hakan Şükür ve Arif Erdem'in madalyaları geri alındı

OHAL kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 692 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlandı.
Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan ve listede yer alan kişilere 2933 Sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu kapsamında verilmiş madalyalar geri alınacak.
Bu kapsamda yayımlanan KHK ile 2933 Sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu kapsamında Hakan Şükür ve Arif Erdem'e verilen madalyalar geri alındı.
Resmi Gazete'de yayımlanan 692 Sayı KHK ile 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu kapsamında Hakan Şükür ve Arif Erdem'e verilen madalyalar geri alındı
Olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 692 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı
AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan'ın PKK mensuplarınca evinin önünde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada bir kişi tutuklandı
ÖSYM'den yapılan açıklamada 7 bin 84 üniversite adayının puanlarının yeniden hesaplandığı belirtildi. Tüm adayların başarı sıralaması yeniden güncellendi
Muğla'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasına pazartesiye kadar ara verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütünün mensubu olanları devlet niye beslesin? Benim 250 vatandaşım öldürülmüş, 2 bin 193 vatandaşım yaralı. Bunların yarasını kim saracak acaba, 250 şehidimi kim geri getirecek?" dedi.
Tekirdağ merkezli 17 ilde düzenlenen FETÖ/PDY'nin "askeri yapılanması"na yönelik operasyonda, gözaltına alınanların sayısı 30'a yükseldi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 15 Temmuz darbe girişiminin 1. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdi
Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin çalışmaların ve değerlendirmelerin devam ettiğini belirtti
Trabzon merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı
Alman vekillerin Konya'daki NATO üssünü ziyaret talebi reddedildi
Bazı ilçelerde öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı
FETÖ tarafından 15 Temmuz'da gerçekleştirilen ve 249 kişinin şehit düştüğü, binlerce kişinin de yaralandığı kanlı darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçti
Ankara Valiliğinden, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Günü" anma etkinlikleri kapsamında başkentte kapatılacak yollara ilişkin açıklama geldi
Adalet Bakanlığı, OHAL komisyonunun kurulmasıyla AİHM'deki 12 bin 600 dosyanın düştüğünü açıkladı
Katar Dışişleri Bakanı el Sani, "(Türkiye'nin Katar'daki askeri üssüne ilişkin) Madem ki yasalara uygun yapılmış bir anlaşma var, öyleyse herhangi bir devletin bunu tartışma veya buna itiraz etme hakkı söz konusu değildir" dedi