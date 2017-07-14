21:59, 14 Temmuz 2017 Cuma

Mescid-i Aksa pazar gününe kadar kapalı kalabilir





İsrail hükümetinin bugün Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylar üzerine Harem-i Şerif'i kapatmasının ardından güvenlik gerekçesiyle bir dizi önlem aldığı bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İsrail hükümet sözcüsü Ofir Gendelman, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Kudüs'teki eylemin ardından durumla ilgili değerlendirme yapmak amacıyla birçok bakan ve güvenlik yetkilisiyle toplantı düzenlediğini belirtti. Gendelman açıklamasında, Netanyahu'nun eylemi düzenleyenler için İsrail'in kuzeyindeki Ummu'l Fehm kentinde kurulan "taziye çadırlarının kaldırılması ve Mescid-i Aksa'ya çıkan yollarda yoğun güvenlik önlemleri alınması" talimatı verdiğini ifade etti. MESCİD-İ AKSA 'PAZAR GÜNÜNE KADAR KAPALI KALABİLİR' İMASI Olayla ilgili soruşturmanın devam edeceğini belirten Gendelman, Mescid-i Aksa'nın pazar gününe kadar kapalı kalabileceği imasında bulundu. Gendelman açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bugün Netanyahu'nun bakan ve yetkililerle düzenlediği oturumda, Mescid-i Aksa'nın kapılarının ne zaman açılacağına ilişkin kararın pazar günü yapılacak olan kabine toplantısında açıklanmasına karar verildi."

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