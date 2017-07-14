23:04, 14 Temmuz 2017 Cuma

Hamas'tan Filistin Devlet Başkanı Abbas'a 'Kudüs' tepkisi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hamas, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Mescid-i Aksa'da gerçekleşen ve "Kudüs eylemi" şeklinde nitelendirdikleri olayı kınamasına tepki gösterdi.

Hamas sözcüsü Abdullatif el-Kanu yaptığı yazılı açıklamada, "Hamas, Abbas'ın Kudüs'teki eylemi kınamasını kınıyor. Bu, halkımızın işgale karşı direniş hakkını kabul etmemek, milli iradenin dışına çıkmaktır." ifadelerini kullandı.

Kanu, "eylemi kınamanın, suç işlemeye devam eden, Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatan, Müslümanların namaz kılmasına engel olan Siyonist güçlerle aynı safta yer alma anlamı taşıyacağı"nı savundu.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Mescid-i Aksa'da bu sabah yaşanan olay üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüşmüştü.

Aksa'da yaşanan olayı kınayan ve başta ibadet yerleri olmak üzere hangi yönden gelirse gelsin tüm şiddet olaylarına karşı olduğunu ifade eden Abbas, "kapatılan Mescid-i Aksa'nın yeniden açılmasını" istemişti.

NE OLMUŞTU?

İsrail polisi, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı.

Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatıldığı ve Kudüs Bölge Polis Müdürlüğü'nün bugün Aksa'da namaz kılınmasına izin vermeyeceği belirtilmişti.

İsrail polisi ayrıca Aksa'nın da içinde bulunduğu Kudüs'ün surlarla çevrili Eski Şehir bölgesini ve çevresindeki yolları da giriş çıkışa kapatmış, şehrin çevresinde bulunan Filistinlileri de uzaklaştırarak, surların yüz metre kadar ilerisine demir barikatlar kurmuştu.