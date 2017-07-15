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04:16, 15 Temmuz 2017 Cumartesi
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Güncelleme: 01:46, 15 Temmuz 2017 Cumartesi

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Suriye sınırına askeri sevkiyat
Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen obüs yüklü tırlar ve mühimmat taşıyan askeri araçlar Kilis'e ulaştı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen obüs yüklü tırlar ve mühimmat taşıyan askeri araçlar Kilis'e ulaştı.

Çeşitli birliklerden gönderilen 6'sı obüs yüklü tırdan oluşan 8 araçlık konvoy, Kilis'ten geçerek Musabeyli Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti.

Geniş güvenlik önlemleri altında sevk edilen askeri araçların, Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.



İlgili Konular Türkiye Suriye
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Suriye sınırına askeri sevkiyat
Suriye sınırına askeri sevkiyat

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