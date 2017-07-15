01:32, 15 Temmuz 2017 Cumartesi

Katar ve İngiltere'den ortak deniz tatbikatı





Katar ve İngiltere deniz kuvvetlerinin başkent Doha'da ortak tatbikat düzenlediği bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere Deniz Kuvvetlerine bağlı deniz unsurlarının Katar Deniz Kuvvetleri ile ortak tatbikat için Doha'ya geldiği belirtildi. Tatbikatın iki taraf arasında "bölgede güvenliğin sağlanması, kaçakçılık ve terörle mücadele" konusundaki çabanın desteklenmesi için daha önce yapılan savunma iş birliği çerçevesinde gerçekleştirildiği kaydedildi.

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