BM'den Esed rejimine 'siyasi süreç' çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Cenevre'de sona eren 7'nci tur Suriye görüşmelerinin ardından BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, "Cenevre'deki Suriye görüşmelerinin yeni turunun eylül başında düzenlenmesi niyetindeyim." dedi.
Taraflardan, müzakerelerde ele alınan 4 temel başlık hakkında net bir şekilde pozisyonlarını belirlemesini istediğini anlatan Mistura, tarafların gelecek turda aynı odada oturmaları için baskı yapacaklarını aktardı.
Mistura, "Suriye rejiminden şimdiye kadar siyasi süreci ele alma noktasında hiçbir işaret görmedik ama onlara bir sonraki turda siyasi geçiş sürecini ele alma noktasında çağrıda bulunuyorum." diye konuştu.
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