Güncelleme: 02:40, 15 Temmuz 2017 Cumartesi

DEAŞ'ın Afganistan'daki elebaşı Ebu Sayed öldürüldü





DEAŞ'ın Afganistan ayağı DEAŞ-Horasan grubunun lideri Ebu Sayed'in, Amerikan uçaklarınca düzenlenen bir hava saldırısında öldürüldüğü bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Pentagon Sözcüsü Dana White, yaptığı yazılı açıklamada, DEAŞ örgütünün Kunar ilindeki merkezine yönelik saldırının 11 Temmuz'da yapıldığını belirtti. White, "Saldırıda DEAŞ-Horasan'ın başka mensupları da öldürüldü ve bu saldırı terör örgütünün Afganistan'da varlığını genişletme planını önemli ölçüde akim bırakmıştır." ifadesini kullandı. White, ABD'nin, örgütün eski lideri Hafız Sayed Han'ı Temmuz 2016'da, Abdul Hasib'i de nisanda öldürdükten sonra Ebu Sayed'in örgütün liderliğine seçildiğini kaydetti.

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